‚Před teroristy se neutíká.‘ Prezident Zeman při přísaze vojáků podpořil zahraniční mise

Na pražském Hradčanském náměstí složilo 900 nových vojáků přísahu. Při příležitosti 100. výročí založení Československa složilo zároveň s vojáky svůj slib i 240 policistů a 120 hasičů. Prezident Miloš Zeman i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poté připomněli nedávná úmrtí čtyř českých vojáků v Afghánistánu. Zeman prohlásil, že před teroristy se neutíká a podpořil české vojenské mise v zahraničí. Praha 11:36 27. 10. 2018 (Aktualizováno: 12:18 27. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Zeman při proslovu na Hradčanském náměstí | Zdroj: ČTK

I přes chladné počasí bylo Hradčanské náměstí v sobotu dopoledne zaplněné. Na prostranství nastoupilo 900 vojáků, 240 policistů a 120 hasičů, mezi kterými je i sedm desítek žen. Při přehlídce si mohli lidé prohlédnout historické prapory z první a druhé světové války.

„Vzniká otázka, proč naše jednotky spolu s dalšími spojenci v Afghánistánu jsou,“ řekl prezident Zeman k nastoupeným vojáků, policistům a hasičům. Odpovědí podle prezidenta je, že je i v zájmu České republiky, aby v Afghánistánu nevzniklo další teroristické centrum.

Republiko! V průběhu sta let ti svou věrnost odpřisáhlo již tisíce z nás. Nyní tyto řady rozšířily další stovky policistů, hasičů a vojáků. Ti dnes na Hradčanském náměstí přísahali pro tvou ochranu položit i vlastní život. #spolecnestoleti pic.twitter.com/eyIuDyXP0x — Policie ČR (@PolicieCZ) 27. října 2018

Zeman v projevu zmínil kromě nedávných incidentů v Afghánistánu, při kterých zemřeli čtyři čeští vojáci, i teroristické útoky na budovy Světového obchodního centra 11. září 2001.

„Tehdy v roce 2001 jsem řekl, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje. A dnes pouze dodávám, že před teroristy se neutíká. Jako vrchní velitel ozbrojených sil proto očekávám, že budete-li nasazeni v kterékoli ze zahraničních misí, splníte svoji povinnost danou vaší přísahou,“ řekl prezident.

Úvahy o stažení českých vojáků z Afghánistánu tento týden projevil bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Sklidil za to kritiku od českých generálů, například Karla Řehky, ale i některých politiků. Zaorálek v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že chce, aby se „debata (o české účasti) vrátila zpět.“

Zaorálek: Generál blábolí. V Afghánistánu jsme se dostali do bažiny. Musíme se ptát, jaký to má celé smysl Číst článek

„Stálo nás to obrovské peníze, stálo nás stále větší životy a jestli je to tak, že když se podíváme na toho posledního chlapa, co tam padl, a je to prostě fajn chlap na první pohled, tak je o důvod víc si říci, jestli máme odpovědnost jenom tak si říkat ‚prostě pokračujeme a nehledíme na nic‘,“ uvedl ve středu Zaorálek.

Riziko povolání

Také ministr obrany Metnar promluvil o zemřelých vojácích. „Toto riziko bohužel patří k vojenskému povolání,“ řekl. Oběti podle něj přinášejí při plnění služby i policisté a hasiči. Ministr vnitra Hamáček ocenil práci policistů a hasičů a také to, že se oba sbory v historii výrazně proměnily a pracují na sobě.

Pro policisty a hasiče šlo o mimořádnou událost, protože není zvykem, aby slib skládali na Pražském hradě zároveň s vojáky. Přísahu složili příslušníci armády za zvuků Vltavy Bedřicha Smetany, poté složili slib členové policejního a hasičského sboru.

“Slibuji na svou čest a svědomí.... a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život“ pic.twitter.com/dCMfNECz5x — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 27. října 2018