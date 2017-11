Méně infarktů, více návštěvníků. V českých restauracích a barech už se půl roku nesmí kouřit

Plošný zákaz kouření měl podle ministerstva zdravotnictví také zlepšit kondici Čechů. A lékaři hlásí první úspěch: úbytek akutních koronárních příhod, jako je třeba infarkt nebo mrtvice.

Generální omezení kouření mělo být likvidační hlavně pro menší hospody na venkově, kde si lidé pivo bez cigarety snad ani nedokázali představit. První průzkumy to ale nepotvrzují, spíš naopak.

„V Moravskoslezském kraji, který byl brán jako exemplární příklad toho, že dojde k porušení zákazu kouření ve venkovských restauracích, tak tam stoupla návštěvnost právě v těch stravovacích provozech o 25 procent,“ řekla Radiožurnálu náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová z ČSSD.

Naopak pokles zaznamenali lékaři, a to u množství infarktů nebo mrtvic u lidí do 60 let a především nekuřáků. „Předběžně to vypadá, že byl pokles o deset až třináct procent v hospitalizacích pro akutní koronární příhody,“ upřesňuje lékařka a odbornice na odvykání kouření Eva Králíková ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na oficiální čísla ale bude nutné ještě několik měsíců počkat. Stejně jako na počty rozdaných pokut pro podnikatele i osoby, které zákon poruší. Zatím se ho ale daří bez větších problémů dodržovat. Z téměř čtyř tisíc kontrol za poslední půl rok hygienici odhalili jen 161 pochybení.

"Převážně se setkáváme s tím, že chybí grafické označení zákazu kouření nebo zákazu prodeje alkoholu a tabáku osobám mladších 18 let. V ojedinělých případech byl taky porušen zákaz kouření v prostorech provozoven, kdy hosté nerespektovali zákaz kouření v restauraci," uvedla pro Radiožurnál hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Zákon dlouhodobě sklízí kritiku od restauratérů, kteří žádají jeho novelizaci. "Jsou tam paradoxně situace, kdy v hotelu můžete zřídit kuřárnu, zatímco v restauraci kuřárnu zřídit nemůžete, takže ty zákazníky vyhazujete ven," upřesňuje prezident Asociace restaurací a hotelů Václav Stárek.

Změkčením zákona by se mohli v příštích měsících zabývat poslanci. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka chce vyřešit nejasnosti kolem kouření na zahrádkách. Změnit by se mohla i výše pokut.