MEDIAN: Volby by vyhrálo ANO. STAN by předstihlo ODS, SPD by zůstalo mimo Sněmovnu

Sněmovní volby by v prosinci vyhrálo ANO s 33,5 procenta hlasů. Podle Medianu by hnutí STAN s 13 procenty předstihlo ODS, která by získala 11,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo šest stran a hnutí, své zástupce by tam měli také Piráti a komunisté. Pod pětiprocentní hranicí by zůstalo opoziční hnutí SPD, naopak by uspěli Motoristé se sedmi procenty hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který v pátek zveřejnila agentura Median.

Průzkum Praha 7:44 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít