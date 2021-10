Vondráček o návštěvě prezidenta: Mynář mě nepřivedl. Očekával jsem, že nemocnice o schůzce ví

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) prý navštívil prezidenta Miloše Zemana na jeho „zprostředkovanou žádost“. Uvedl to pro Radiožurnál. Dodal, že si myslel, že nemocnice o domluvené schůzce ví. „Pan kancléř (Vratislav Mynář) mě nepřivedl, po příchodu do nemocnice se mě ujala policie,“ popsal Vondráček průběh setkání. Na návštěvě si převzal rozhodnutí o svolání první sněmovní schůze, které podle něj prezident přímo před ním podepsal. Aktualizováno Praha 13:39 15. 10. 2021 (Aktualizováno: 14:01 15. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Vondráček (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Vondráček Radiožurnálu popsal, že do nemocnice přijel ve čtvrtek po poledni sám. Do pokoje ho prý doprovodila policie. Tam už na něj čekal hradní kancléř Vratislav Mynář. „Pan prezident mě pozval, přál si mě vidět. A když vás pozve pan prezident, tak to pozvání přijmete,“ řekl.

„Vůbec by mě nenapadlo, že se dostanete do Ústřední vojenské nemocnice k lůžku na jednotku intenzívní péče k prezidentovi republiky bez vědomí ošetřujícího lékaře a nemocnice,“ doplnil.

Mluvčí nemocnice Jitka Zinke nicméně už ve čtvrtek večer v tiskové zprávě uvedla, že ho tam hradní kancléř vzal bez vědomí lékaře. Událost se podle ní bude prošetřovat. Zinke také zmínila, že se nemocnice distancuje od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu.

Zinke pro ČTK popsala, že personál střešovické nemocnice Vondráčkovu návštěvu u prezidenta zaznamenal, z úcty k autoritě kancléře předpokládal, že byla konzultována s lékařem. Dodala, že pracovní návštěvy u pacientů, kteří jsou léčeni na jednotkách intenzivní péče, nejsou zpravidla vhodné.

Předseda končící sněmovny po schůzce totiž mimo jiné prohlásil, že se Zeman cítí lépe: „Popovídali jsme si, usmíval se. Co jsem se tak vyptával, tak že se cítí líp. K povolebnímu jednání říkal, že se na něj můžeme spolehnout. A říkal to se svým typickým potutelným úsměvem.“ Podobně se v pátek vyjádřil i pro rádio Impuls a dodal: „Byl unavený, takže jsem tam byla jen pár minut.“

‚Podepsal to přímo přede mnou‘

Vondráček do nemocnice přijel, aby si převzal rozhodnutí o svolání první sněmovní schůze, která se uskuteční na 8. listopadu. „Pan prezident chtěl předejít spekulacím o tom, zda je to projev jeho vůle nebo zda to nepodepsal někdo jiný, což se ve veřejném prostoru ukazuje. Takže zase měl jednou pan prezident pravdu. Z toho důvodu podepsal tu listinu přímo přede mnou a předal mi ji osobně do ruky,“ vysvětlil.

Policie nicméně bude podle serverů Seznam Zprávy a Neovlivní.cz přesto prověřovat, jestli podpis nezfalšoval někdo z prezidentova okolí. V pátek odpoledne dostala případ na stůl Národní centrála proti organizovanému zločinu, uvedl pro CNN Prima News Jaroslav Ibehej.

V souvislosti s návštěvou předsedy dolní sněmovny nemocnice požádala policii, aby k prezidentovi nepouštěla nikoho, koho neschválí jeho ošetřující lékař. Podle mluvčí policejního prezidia Kateřiny Rendlové komunikace proběhla v nejvyšších patrech, tedy mezi šéfem nemocnice Miroslavem Zavoralem a policejním prezidentem Janem Švejdarem.

„Nezávisle na tom (proběhla komunikace) také mezi ředitelem útvaru na ochranu prezidenta Martinem Balážem a přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomášem Tyllem. Oba požadovali omezení přístupu všech osob k prezidentovi republiky. Policie samozřejmě vyhověla,“ řekla Respektu mluvčí policejního prezidenta Kateřina Rendlová.

Kvůli chronickému onemocnění

Prezident je ve střešovické nemocnici od neděle. Podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele nemocnice Miroslava Zavorala byly důvodem hospitalizace komplikace provázející chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas.

Mluvčí nemocnice v pondělí sdělila, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. Jiné informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici.

Ve čtvrtek prezidentova žena Ivana doprovázená jejich dcerou Kateřinou požádala o toleranci, podrobnosti k prezidentově zdravotnímu stavu ale neřekla.

Zeman pobýval v Ústřední vojenské nemocnici už v září, strávil tam osm nocí. Podle Pražského hradu šlo o rekondiční pobyt, při kterém prezident podstoupil několik vyšetření a infuze. V tehdejší zprávě je uvedeno, že prezident trpěl dehydratací a mírným vyčerpáním a že u cukrovky nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty.

Neuropatie nohou, kvůli které se prezident pohybuje na vozíku, podle zprávy přetrvává. Vyšetření podle něj nezjistilo žádné onemocnění nebo problémy, které by ho ohrožovaly na životě.