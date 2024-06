Ředitelka UNICEF: Dětskou práci najdeme v zemědělství i v dolech. Některé formy se blíží otroctví

Okolo 160 milionů dětí na světě si nemůže naplno užívat své dětství, protože musí chodit do práce. Odhaduje to Mezinárodní organizace práce, podle níž po covidové pandemii počty pracujících nezletilých zase rostou. „Rodiny, které byly finančně zasaženy ekonomickou krizí, často nemají jinou možnost než poslat svoje děti za výdělkem,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus výkonná ředitelka Dětského fondu OSN neboli UNICEF Pavla Gomba. Rozhovor Praha 10:31 14. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka UNICEF: Některé formy práce dětí se blíží otroctví (ilustrační foto) | Foto: Lars Plougmann (Flickr.com) | Zdroj: CC BY-SA 2.0

Proč po covidové pandemii celosvětově opět přibývá dětské práce?

Těch důvodů je několik, je to souběh různých příčin. Tou první jsou ekonomické dopady pandemie, ekonomická krize vedla k růstu chudoby v některých zemích. Rodiny, které přišly o příjmy nebo byly finančně zasaženy, často nemají jinou možnost než poslat svoje děti za výdělkem.

Velkou roli hrálo také uzavření škol a to, že děti nemohly chodit do školy. Vliv mělo i rozdělení na chudší a bohatší protože děti, které měly přístup k různým technologiím, se mohly vzdělávat online, zatímco děti z chudších rodin, které počítač nebo mobil neměly, o vzdělání přišly. Neměly jinou možnost než se zapojit do výdělečných aktivit.

V některých oblastech měl dopad i počet pracujících, kvůli covidu zemřelo mnoho lidí, kteří potom v různých odvětvích chybí.

Ve výsledku jde o souběh různých důvodů, které znamenají, že se podíl dětské práce bohužel opět zvyšuje.

Jaké podoby má dnes nejčastěji dětská práce? Proč je problematické, pokud ji mají vykonávat právě děti?

Je třeba říct, že ne každá práce dětí je dětská práce. Pokud dítě po škole pomůže rodičům na poli nebo třeba v obchodě, byznysu, není to dětská práce.

O té mluvíme v případech, kdy děti vykonávají výdělečnou aktivitu, na kterou jsou buď příliš malé, neodpovídá jejich věku, nemohou kvůli ní chodit do školy nebo je tato práce nebezpečná pro jejich zdraví nebo vývoj.

Děti často najdeme například v zemědělství, ale třeba i v drobném obchodě, v pouličním prodeji, ale dětská práce se objevuje i v nejtěžších formách, jako je třeba práce v dolech nebo na jatkách. Mezi dětskou práci patří i sexuální zneužívání, například výroba dětské pornografie.

Nejhorší formy se blíží otroctví, které je samozřejmě zakázáno, ale bohužel se s ním v některých oblastech stále ještě setkáváme.

Od roku 2020 je univerzálně ratifikovaná Úmluva o zákazu a odstranění nejhorších forem dětské práce. To znamená, že ji přijalo všech 187 zemí sdružených v Mezinárodní organizaci práce. Co z této úmluvy vyplývá pro soukromé zaměstnavatele?

Jsou tam důsledné a důležité podmínky, které nakazují soukromým zaměstnavatelům, aby dbali na to, aby děti nezaměstnávali.

Zároveň jim nařizují provádět kontroly, aby nezletilé děti pracovaly v takových fyzických podmínkách, ale i v takových časech, které neomezují jejich rozvoj a nejsou pro ně nebezpečné.

Připomeňme, že ve středu je světový den boje proti dětské práci. Dnešní ekonomika stojí na dlouhých dodavatelských řetězcích, kdy konečný výrobce nebo prodejce nemá úplnou kontrolu nad všemi výrobními kroky. Takže na závěr už jenom krátce, jak zjistit, jestli se v procesu výroby nevyužívá dětské práce?

Kdyby existoval jeden nástroj, tak ho všichni používají. Mnoho firem tomu věnuje velkou pozornost, zavádí opatření už při výběru dodavatelů, při smluvních podmínkách, ale to také nestačí.

Pomáhají například i různé audity a kontroly přímo na pracovištích, nezávislé posudky v dílnách. Existují i certifikace, které zaručují, že produkty jsou vyráběny a dodávány bez dětské práce. Ale neexistuje jeden lék na všechno.