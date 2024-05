‚Odpočatí zaměstnanci jsou kreativnější.‘ Polsko zvažuje zkrácení pracovní doby nebo volné pátky

„Uplynulo už více než 100 let od zavedení osmihodinové pracovní doby, skoro před půl stoletím se zavedly volné soboty. Od té doby se toho hodně změnilo, a tak by se mohl udělat další krok či alespoň zahájit dialog na toto téma,“ řekla ministryně. „Mým přáním a plánem je zkrátit pracovní týden. Jak? O tom se vede diskuse,“ dodala.

Polská společnost je podle zástupkyně Levice ve vládě premiéra Donalda Tuska jednou z nejvíce udřených v Evropě. Zkrácení pracovního týdne by podle ní prospělo nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům. „Vůbec neplatí, že čím víc hodin stráví zaměstnanec v práci, tím má lepší výsledky. Vyhoření, stres a únava snižují produktivitu. Odpočinutý pracovník je kreativnější a více motivovaný,“ argumentovala.

Ministerstvo podle ní přihlíží i k řešením zavedeným v jiných zemích, jako jsou Francie a Německo. Výsledky analýz hodlá představit do konce roku.

Ministryně připustila, že z rozhovorů se zaměstnanci a zaměstnavateli vyplývá, že snazší by bylo zavést čtyřdenní pracovní týden při zachování osmihodinové pracovní doby. „Možná by se volné pátky mohly zavádět jako kdysi volné soboty - nejdříve by byly volné dva (pátky v měsíci), pak všechny,“ dodala.