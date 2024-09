Ať se to udělá teď, říká starosta Hejnic. Lidé na volby nebudou mít myšlenky, oponují v Přívoze

Vláda bude večer jednat o regionálních a senátních volbách, které by se měly uskutečnit 20. a 21. září. Kvůli povodním totiž bude pro několik obcí složité otevřít volební místnosti a zajistit tak lidem volný přístup k hlasování. „Občané těžko budou mít myšlenky na to jít k volbám v době, kdy mají zatopené domovy,“ popsala pro iROZHLAS.cz Michaela Tichá, vedoucí oddělení starosty Moravské Ostravy a Přívozu. Ostrava/Opava/Frýdlant 18:33 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povodně ve městě Hejnice na Frýdlantsku v neděli ráno | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aby se volby mohly přesunout na jiný termín, vláda by musela vyhlásit nouzový stav a také prosadit zákon, který by musel odsouhlasit Parlament a prezident Petr Pavel. Podle Ondřeje Preusse z Katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy by bylo velmi obtížné toto stihnout.

Odložení voleb je nerealistické, říká právník Preuss. Vláda by musela vyhlásit stav nouze a prosadit zákon Číst článek

„Samozřejmě by se to asi týkalo jenom některých krajů, protože ve většině regionů situace není taková, aby to bylo nezbytné,“ doplnil Preuss pro Radiožurnál. Jednou ze zasažených oblastí je třeba městská část Ostravy Přívoz, odkud už museli záchranáři evakuovat kolem 70 lidí.

„Prioritně jsme řešili evakuaci Přívozu a podobně. Zítra (v úterý) se budeme zabývat volbami, takže teď nemáme informace o tom, jestli máme lidi do volebních komisí, protože to je strašně čerstvé. Máme akorát informace o tom, že tři volební místnosti v Přívoze jsou zatopené úplně a další tři jsou v hůře dostupné oblasti,“ popsala Tichá, vedoucí oddělení starosty Moravské Ostravy a Přívozu.

Pokud by se volby v regionu uskutečnily, musely by se podle Tiché najít náhradní místnosti, například ve školách nebo v prostorech, které nejsou zatopené.

Opavský primátor Navrátil požádá vládu o odložení voleb kvůli povodním. Obrátí se i na další primátory Číst článek

„Určitě i vedení městského obvodu by uvítalo, kdyby se volby odložily na později. Nejenom kvůli tomu, že s tím máme samozřejmě mnohem více práce, ale i kvůli tomu, že občané těžko budou mít myšlenky na to jít k volbám v době, kdy mají zatopené domovy,“ doplnila Tichá.

Podobně složitá je i situace v Opavě, kde je podle mluvčího magistrátu Romana Konečného pod vodou sedm volebních okrsků a také budovy, kde sídlily volební místnosti. Primátor Opavy Tomáš Navrátil chce proto žádat vládu o odložení voleb.

„Připravit volby v tomto stavu bude velmi náročné. Některé volební místnosti nebudeme moci vůbec otevřít. Pravděpodobně ani nedokážeme zajistit roznesení volebních lístků,“ uvedl primátor. Dodal, že problém může nastat i se členy volebních komisí. Řada z nich žije v zaplavených oblastech a budou mít podle primátora starosti s úklidem či opravami svých domovů.

‚Ucelená nálada‘

Hasiči museli zasahovat také ve Višňové na Frýdlantsku , kde se rozvodněná řeka Smědá dostala do tří budov. Podle Lenky Chadimové z místního obecního úřadu ale volby budou moci normálně proběhnout, změnit se musela pouze jedna volební místnost.

„Máme tady zázemí pro hasiče, protože rekonstruujeme hasičárnu. Hasiči ještě budou uklízet a budou tady mít zázemí, tak jsme museli změnit jednu volební místnost. Jinak budou volby probíhat v pořádku,“ uvedla Chadimová pro iROZHLAS.cz.

Také volby v Hejnicích, které jsou jižně od Frýdlantu, můžou podle starosty Jaroslava Demčáka (Starostové pro Liberecký kraj) proběhnout v původním termínu. „Já osobně bych odložení voleb v Hejnicích neuvítal kvůli tomu, že myslím, že nálada společnosti je tak nějak ucelená. Zase znovu ji potom čeřit za dalších čtrnáct dní, za měsíc, že se lidé budou hádat kvůli volbám a kvůli prognózám – ať se to udělá radši teď,“ myslí si Demčák.

Rakušan: Doufám, že volby zvládneme uskutečnit v řádném termínu. Vývoj však nemůžeme predikovat Číst článek

„I když to bude mít samozřejmě úskalí, že třeba některá místa budou těžko dostupná. U nás v Hejnicích jsou všechny čtyři volební místnosti, všechny čtyři volební okrsky v pořádku, nedošlo k žádnému zaplavení, takže všichni mohou normálně v klidu přijít volit,“ doplnil.

Také s obsazením volebních komis by podle Demčáka neměl být problém, kromě jednoho nemocného člověka by měli být všichni připravení: „Tenhle kout povodně jenom ‚lízly‘ – sice rychle, ale nenadělalo to škodu.“

„Myslím si, že v této části Frýdlantska se bude jednat jenom o Višňovou (kde nemusí být přístupné volební místnosti – pozn. red.). Ale za sebe říkám, radši ať máme čas a myšlenky na Moravu, kam nejspíš pojedeme nějakým způsobem pomáhat, než abychom řešili, kdo komu co řekl ve volební kampani,“ zdůraznil starosta Hejnic.

🔎