Řeka Bílina teče na pomezí Chomutovska a Mostecka ve zhruba tři kilometry dlouhém potrubí. Její původní koryto narušila v minulosti těžba uhlí spojená s likvidací obcí, kterými řeka protékala. Povodí Ohře ale chce Bílinu vrátit zpět do krajiny. Na jejím břehu chtějí vodohospodáři vysadit stromy a založit také tůně. Ústí nad Labem 0:10 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli velkolomu ČSA skončila řeka Bílina uvězněná na víc než 40 let v potrubí | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

„Vodu vrátíme krajině. Až zahájíme stavební práce, dojde k odstranění stávajících trubek, začnou zemní práce na hloubení koryta. Provedeme i těsnění, aby nám ta voda neodtékala, kam nemá. Vysadíme tu i stromy, které zajistí stabilitu břehů a vzniknou tu i tůně,“ přibližuje, co všechno Povodí Ohře čeká, jeho mluvčí Dana Zikešová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Řeka Bílina na pomezí Chomutovska a Mostecka by se měla z trubek vrátit zpět do koryta v krajině

Proč řece nesvědčí, když teče potrubím, vysvětluje generální ředitel Povodí Ohře Jan Svejkovský: „V trubkách není úplně ve vodě život a není tam žádná komunikace vody s okolím tak, jak je v přírodě běžné a žádoucí. Také tam nedochází k okysličování vody a běžný život živočichů v tomto úseku není možný.“

Nové koryto

Řeka Bílina mezi Jirkovem a Zálužím podle něj v minulosti protékala zcela jinudy než dnes.

Už žádná voda pod Benešovým mostem. ŘSD nechalo vyjmout porouchanou klapku v Ústí nad Labem Číst článek

„Všechno jsou to přeložky. Tady se nacházíme na výsypce, takže jde o úplně umělý terén, který tu v minulosti vznikl. Proto se řeka rozhodně nebude vracet do původního koryta. Pustíme ji do nového koryta v území, kudy je teď vedení v potrubí. Jen to koryto upravíme tak, aby ta řeka vypadala jako řeka a ne nějaké technické dílo,“ dodává Svojkovský.

Návrat řeky Bíliny zpět do krajiny bude stát více než 150 milionů korun. Peníze zaplatí stát z Operačního programu spravedlivé transformace. Dílo bude hotové v roce 2027.

Kvůli velkolomu ČSA skončila řeka Bílina uvězněná na víc než 40 let v potrubí | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas