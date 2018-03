Ostrava| 31. 5. 2017 |Martin Knitl |Zprávy z domova

O prodloužení Oderské vodní cesty se mluví řadu let. Splavnění úseku z Polska do Ostravy by pomohla těžkému průmyslu ve Slezsku. Jak daleko jsou přípravy, o tom diskutovali experti z Česka i Polska.