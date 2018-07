Nejasná doba potřebuje jasná stanoviska, hájí Tomáš Klus bojkot akcí podporovaných Agrofertem

Písničkář Tomáš Klus tento týden oznámil, že končí s Andrejem Babišem. Prý už nebude vystupovat na festivalech a koncertech, které sponzoruje koncern Agrofert. Nebude rovněž vystupovat v médiích, která jsou v Babišových svěřenských fondech. Proč to dělá? Čeho tím chce dosáhnout? A jak moc je český hudební průmysl závislý na penězích Agrofertu? Nejen o tom se rozmluvil v rámci pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Rozhovor Praha 18:45 27. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák a skladatel Tomáš Klus. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Od neděle jste bez Andreje Babiše. Jak se cítíte? Je to lepší?

Zásadní změnu ve svém životě nevnímám.

Co bylo impulsem k napsání statusu, který jste na svém facebooku zveřejnil a ve kterém se vymezujete proti Andreji Babišovi?

Myslím si, že nejasná doba, ve které žijeme, potřebuje jasná stanoviska. Když se svými přáteli nebo s lidmi, které potkávám na ulici, diskutujeme o současné společenské situaci, a často se setkávám s nelibými názory na to, co a jak Andrej Babiš dělá, tak potom mám potřebu, abychom za svými představami a ideály stáli. Na nikoho nevyvíjím nátlak, aby to dělal. Já v souladu se svým svědomím když s někým nesouhlasím, potřebuju nečerpat benefity z toho, co dělá a jakým způsobem to dělá. Potřebuju tedy dát do souladu to, co říkám s tím, co dělám.

Co byl ale konkrétní impuls k tomu, že jste tak učinil teď v neděli?

Tam šlo o to, že ti přátelé, se kterými diskutuji a kteří s Babišem také nesouhlasí, pak o víkendu odjeli na festival Colours of Ostrava, který Agrofert sponzoruje. V celé té hře ale nejde o konkrétní lidi nebo konkrétní festival. Já si myslím, že to funguje pouze jako zástupní symbol toho, že už je potřeba se jasně vymezit. Takovéto trochu souhlasení s tím a zároveň čerpání benefitů z toho podle mě akorát přispívá k chaosu, ve kterém se teď pohybujeme.

Tomáš Klus Tomáš Klus je český písničkář, textař a herec. Narodil se v roce 1986 v Třinci. Na hudební scéně debutoval v roce 2008 s albem Cesta do záhu(d)by. V roce 2012 pak získal zlatého Českého slavíka. Absolvoval studium na pražské DAMU a hrál v několika filmech, např. v pohádkách Tajemství staré bambitky nebo Tři bratři. Se svoji manželkou Tamarou má tři děti.

Pohár trpělivosti přetekl

Jaké jste dostal reakce?

Překvapila mě pozitivní vlna reakcí. Potvrdila se mi teze, že lidé, kteří tímto způsobem uvažují, nejsou dostatečně centralizovaní. Není zde nikdo, okolo koho by se mohli shluknout a společně zjistit, že jich je dost. Zároveň jsem ve svém facebookovém postu vyzval k diskuzi o tom, že jsem otevřený a ochotný respektovat ty, kteří s postupem Andreje Babiše souhlasí. Ze strany těchto voličů se mi ale nedostává žádné zpětné vazby, což mě překvapuje. Jeden z impulsů, který hrál roli, bylo to, že jsem očekával, že když Andrej Babiš sliboval svým voličům, že nikdy nepřipustí vládu s komunisty a pak vládu s komunisty máme, tak se někdo z jeho voličů ozve a on se nikdo neozval.

Je právě vláda opřená o podporu komunistů tím, co vám na Andreji Babišovi nejvíc vadí?

Při rozhodování o stanovisku pro mě hrají roli věci týkající se morálního charakteru. Největším vykřičníkem pak pro mě v souvislosti s charakterem pana premiéra je, když křivě přísahal na zdraví svých dětí. To mě z pohledu otce demotivovalo dávat mu jakoukoliv další šanci.

Andrej Babiš takhle přísahal ale už před dvěma lety.

To jo, ale to byla taková první vlaštovka. Teď se ty věci nabalují. Děsí mě fakt, že si stěžujeme na to, když politik ovládá nějaké mediální domy a teď se chystá nákup dalšího mediálního domu, aniž by se děla nějaká odezva. Jakýsi pohár mé trpělivosti přetekl a chtěl jsem dát najevo jasným gestem svůj postoj.

Reakce od kolegů

Mezi hudebníky a umělci jsou jednak odpůrci Andreje Babiše, ale i jeho podporovatelé. Jaké jste dostal reakce od kolegů?

Až na dvě a půl výjimky vlastně žádné. Ozvali se mi Matěj Ruppert a Roman Holý a napsala mi Iva Pazderková, která byla také velmi sebereflexní ke své účasti na Colours of Ostrava. To jsou jediné tři reakce, které jsem zaznamenal od svých kolegů.

A byly ty reakce podpůrné? Vycházím z toho, že Roman Holý a Matěj Ruppert jsou kritici Andreje Babiše.

Ano a jsem velmi potěšen, že si stojí za svým i v rámci toho, jak se to projevuje na jejich činech.

Máme tedy čekat, že vás někdo bude následovat v bojkotu akcí, které jsou sponzorovány firmami blízkými Andreji Babišovi?

Román Holý se vyjádřil přesně tímto způsobem v rámci kapely J. A. R.

Server iROZHLAS.cz kontaktoval hudebníka Romana Holého. Ten Klusovo vyjádření potvrdil, nechtěl ale bojkot akcí Agrofertu více komentovat. Odůvodnil to tím, že jde čistě o jeho soukromou iniciativu.

Neozval se vám i sám Andrej Babiš? Je známý tím, že se snaží své kritiky z veřejné sféry konfrontovat a přesvědčit na svoji stranu.

Neozval. A já jsem otevřený ke komunikaci s kýmkoliv, mě zajímají motivace k činům každého člověka.

Přemýšlel jste při psaní statusu o možných důsledcích svých slov? V poslední době se zdá, že politické projevy umělců mohou být kontraproduktivní.

Ten můj post je především osobní sebereflexí. Nikoho tam nepranýřuji, jen tam jasně vyslovuji svůj názor.

Pranýřujete ty, kteří kritizují Andreje Babiše a pak chodí na rauty sponzorované z jeho peněz.

Jasně, ale zároveň jsem uznal, že jsem to do této doby dělal taky a že jsem schopen to pochopit. Jenom si myslím, že je čas ujasnit si svá stanoviska, protože v momentě, kdy nebudeme stát pevně za tím, co říkáme, pak jakékoliv naše prohlášení přestává být platné a stává se planým.

Co se týče vyjádření umělců, jsou taková nešťastná, ale pochopitelná, protože média potřebují čtenáře. Mé vyjádření je poměrně smírné a smířlivé, ale veškeré titulky, které jsem ohledně něj zaznamenal, obsahovaly slovo „útok“. A to si myslím, že jedna z věcí, které lidi pobuřují a berou to tak, že se jedná o konflikt někoho s někým. Já se ale v téhle věci snažím být nadosobní a apeluji na morální aspekt ve společnosti – pokud spolu chceme vést dialog, tak si každý z nás jako jedinec musí ujasnit vizi a směr. Teprve potom můžeme řešit, kam jako celá společnost chceme směřovat.

'Stay punk, kamaráde'

Svým prohlášením jste si zavřel dveře na spoustu akcí. Máte spočítané, kam všude teď už nepůjdete?

Já mám klauzuli o tom, že nechci hrát na akcích sponzorovaných firmami Andreje Babiše, ve své smlouvě už rok. Zásadní zlom v tom nepozoruju. Těch akcí je dost, ale teď se to rozšíří, protože jsem se vymezil i proti MAFŘE. Akcí, které sponzoruje, je dost.

Spočítal jste si, kolik vám těch akcí zbyde?

Ne. Já nejsem moc vypočítavý v tomhle ohledu. Spíš věci dělám a nesleduju možné dopady dopředu. Ono to prostě nějak bude. Důležité přeci je, aby člověk obstál sám před sebou.

Co třeba vaše písničky, které se hrají na rádiu Impuls? To je poměrně zásadním prvkem mediálního impéria blízkému Andreji Babišovi.

Samozřejmě o ně asi přijdu.

A to si můžete vymínit, aby se tam vaše písničky nehrály?

To si myslím, že ne. V tomto úhlu pohledu jsem veřejná osobnost a věci, které vyrábím, jsou majetkem veřejnosti, která s nimi může nakládat.

Vy si myslíte, že vás přestanou hrát.

Asi jo, ale třeba ne. Pokud ne, tak tím líp. Víte co, já jsem ochotný připustit, že jsem se spletl a to píšu i v tom příspěvku. Já budu šťastný, pokud se spletu v kritickém pohledu na současnou situaci.

Kolik zpěváků na české hudební scéně by si mohlo takový postoj dovolit, aby je to finančně nezruinovalo?

Nemám tušení. Ale tohle jsou podle mě věci, které spolu nekorespondují. To dáváme dohromady hmotu s nějakou duševní čistotou a já si myslím, že duševní čistota by měla být vždycky nad tím, co člověk vlastní. Pokud takovou ctnost nebudeme pěstovat, co z nás zbyde? Zbydou z nás domy, plné peněženky, ale kde budeme my? Co budeme my?

Když to vezmu z jiného úhlu pohledu – jak důležité jsou pro český hudební průmysl podle vaší zkušenosti peníze z Agrofertu a dalších velkých firem?

Myslím si, že ty firmy festivalům hodně pomáhají. Zase je to ale otázka organizátorů a jejich svědomí. Myslím si, že se to dá zvládnout i bez nich. Já a moje parta jsme taky schopný si ty akce uspořádat sami. Tady nejde jen o Agrofert, věci týkající se Andreje Babiše už jdou ruku v ruce. Třeba když festivalu Hrady.cz nabídli velkou sumu peněz za to, když budou prezentovat účtenkovku. A to už je velké zaplétání politiky do kultury.

A prezentovali poté na festivalu účtenkovku?

Naštěstí jsem byl první, komu prezident festivalu zavolal a já jsem mu řekl: Stay punk, kamaráde, protože jinak všechny tvoje názory smyje velká voda.

Bojkot mléka, másla a chleba

Ve svém prohlášení jste zmínil i bojkot všech výrobků, které produkují firmy koncernu Agrofert a dalších společností ze svěřenského fondu Andreje Babiše. To děláte pro osobní radost, nebo to má hlubší význam?

Obecně z té věci nemám radost. Uvědomuji si dopad celého prohlášení, protože jsem veřejně známá osobnost, a toto gesto je gestem v pravém slova smyslu, protože z mé pozice může mít nějaký dopad. Už se mi ozvali někteří lidé, kteří si pořídili aplikaci Bez Andreje a vybírají si podle ní potraviny. To je sympatické. Na druhou stranu si nemyslím, že by to nějakým radikálním způsobem zahýbalo s tržbami Andreje Babiše a ani to není podstatou. Uvědomuji si, že je zaměstnavatel velké spousty lidí, kteří jsou na něm existenčně závislí a biti by byli především oni. Z mé strany jde o to, aby se upozornilo na to, že jsme velkým způsobem nakupováni.

Mně jde o to – když to hodně zjednoduším – jaký smysl má bojkotovat mléko, máslo nebo chleba?

Já nebojkotuju mléko, máslo a chleba. Já bojkotuju mléko, máslo a chleba z dílen Andreje Babiše.

Mám to tedy chápat jako symbol celého vašeho postoje?

Přesně tak. Samozřejmě sympatizuji s lidmi, kteří jsou za cenu osobního komfortu tímto způsobem schopni žít. Tím opravdu dávají najevo, že jsou kompatibilní s tím, co si myslí a s tím, co dělají.

K politice se vyjadřujete dlouhodobě, máte za sebou i politické písničky. Nejznámější „Pánubohu do oken“ z roku 2011 se později stala symbolem změn, které mj. přivedly do politiky Andreje Babiše. Jak jste toto vnímal?

Reagoval jsem na to bezprostředně tím, že jsem tu píseň čtyři nebo pět let nehrál na svých koncertech. Pak jsem přišel na to, že píseň samotná nic nezmění a žádným způsobem do těch věcí promluvit nemůže.

Tomáš Klus při svém hudebním vystoupení | Foto: Tomáš Novák

O politice mluvím, a i když je mi to vyčítáno, tak dávám najevo, že bychom si měli uvědomit, že naše zodpovědnost za situaci, ve které se nacházíme, nemůže končit u volební urny odhozením hlasu. Naprosto se ztotožňuji s tezí Karla Kryla, který říkal, že politikům se nemá věřit, politici se mají kontrolovat. Ta kontrola je na nás. V momentě, kdy se naši zvolení koně (ať už jsou z jakékoliv strany) odchýlí od toho, co nám původně slibovali, tak se máme ozvat, je to naše právo. Já si dokonce myslím, že to je naše povinnost.

Když se vzdáme našeho práva promlouvat do věcí veřejných, stanou se z nás loutky a ocitáme se ve frustraci. Myslím, že v současné době se nacházíme ve frustraci z toho, že máme pocit bezmoci. Odmítám přijmout roli oběti. Chci aktivizovat společnost, abychom si ujasnili směr, kterým chceme každý jít, a pak začali mluvit o tom, kudy půjdeme společně.

Mezi lidmi musí být jasno

Chtěl byste také do politiky?

Ne.

Anebo podpořit nějakého politika? Vy jste zatím žádného politika otevřeně nepodpořil?

Jedinou takovou angažovanost jsem udělal v momentě, kdy se rozhodovalo mezi Milošem Zemanem a jeho protikandidáty, tak jsem se rozhodl proti Miloši Zemanovi, protože s jeho politikou a s jeho názory se také neztotožňuji.

Máte plán se v budoucnu přidat k nějaké politické síle, která je vám sympatická?

Pro mě by to musel být člověk, kterého opravdu znám a za kterého bych mohl dát roku do ohně – tedy přítel. Takové lidi v politice zatím nemám.

Často se vzpomíná, jak jste kritizoval svého kolegu Richarda Krajča a jeho Kryštof kempy, které jsou sponzorovány nadací Agrofert. Jaké teď máte s Richardem vztahy?

Já mám s Richardem daleko menší problém než spousta mých kolegů z branže, jenom oni svůj názor pořád nechtějí dát najevo. Do Richarda jsem nastoupil proto, že se mi nelíbí, když umožňujete politikovi participovat na vašem umění a nejste schopni to přiznat. Kdyby Richard přišel s tím, že podporuje ANO, tak by to pro mě bylo přijatelnější. Ne když se tvářím, že je podporuju a zároveň nepodporuju. Mě rozhořčovala nevyjasněnost té situace.

On otevřeně podporoval celou řadu politiků.

Jistě, ale u Andreje Babiše to nebylo tak, že by řekl – já stojím za Andrejem Babišem a podporuji hnutí ANO. Kdyby to tak bylo, tak bych pochopil, proč pan Babiš na Kryštof kempech čepuje zmrzlinu. To je pak v pořádku, že otevřeně souhlasí s jeho směrem politiky. Mám pocit, že by mělo být mezi lidmi jasno, abychom se někam hnuli.

Jak dlouho bude trvat váš bojkot? Bude trvalý?

Dokud bude potřeba, nebo dokud nebudu moct uznat svojí chybu anebo naopak říct, že to bylo správné rozhodnutí. Není to tak symbolické, že by to mělo za 40 dní skončit.