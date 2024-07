Ruský majetek jsme měli vyvlastnit už dávno, říká Kolář. Pozor na poválečné sankce, varuje Žáček

Evropská unie zmrazila ruský majetek za více než 200 miliard eur (asi 5 bilionů korun). Někteří volají po vyvlastnění tohoto majetku a poslání zisků na obnovu Ukrajiny. „Je doba, kdy se musí dělat odvážná politická rozhodnutí,“ apeluje europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09). V cestě ale stojí právní překážky. „Bylo by absurdní, kdybychom po skončení války měli Rusku platit penále,“ oponuje předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS). Pro a proti Praha 19:05 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská ambasáda v Praze | Foto: Filip Jandourek

Měla by Česká republika vyvlastnit zmrazený ruský majetek?

Ondřej Kolář (TOP 09): Já si myslím, že by to udělat měla. Minimálně proto, že to je rest z minulosti, který nám zbývá. Už se to mělo stát dávno, je to dluh, který máme vůči naší zemi.

Jiří Žáček (ODS): Po únoru 2022 vypukly diskuze, které se toho týkaly. Nicméně zvítězila opatrnost při rizicích odvety anebo toho, že pokud bychom zvolili špatnou variantu, mohli bychom po skončení války platit velké penále i s úroky.

Je to především otázka sebevědomí a odvahy? Nebo existují rizika či jiné problémy, které brání vyvlastnění ruského majetku v České republice?

Žáček: Na začátku byly obavy z reciproční reakce na ruské straně, protože české firmy měly velký majetek v Ruské federaci. Problém také byl, že když zmrazíme majetek, musíme se o něj po dobu zmrazení starat. A můžeme způsobit nějaké škody, například při špatné správě majetku, který se bude po skončení války vracet ruským majitelům.

Nevíte, jak to dopadne. Bylo by absurdní, aby Ruská federace ještě shrábla finanční pokuty, které rozhodnou demokratické evropské soudy.

Já to vnímám tak, že by nemělo být zvoleno obecné řešení, které je navrženo v zákoně, ale zcela konkrétní, adresné pouze na ty pozemky, které pálí Prahu 6.

Kolář: Rusko tady vlastní obrovské penzum nemovitostí po celé republice. Navíc už jméno navrhovaného zákona napovídá, že chceme řešit bezpečnost České republiky, protože to, že tady stát, který se otevřeně staví jako náš nepřítel, vlastní takové množství nemovitostí, za bezpečnostní riziko považujeme. Podobně na to jde i Lotyšsko.

Vyplácet náhradu?

A stačí využít právní nástroje, které máme, nebo je nutné přijmout nový zákon?

Žáček: Jsou to rezidua z 90. let, která jsme nebyli schopni řešit a dnes nám tady zůstávají jako horký brambor. Já bych se pokusil maximálně využít tlaku, který vznikl diskuzí kolem návrhu tohoto zákona, abychom využili veškeré možné právní nástroje, které nám dává stávající právní řád.

Kolář: Pokud chceme důrazně a sebevědomě postupovat vůči Rusku, tak je přijetí nového zákona nutné a žádoucí. Pokud chceme využívat všechny nástroje, které nám právní stát dává, tak se dostaneme do stavu, ve kterém jsme teď. Tedy že ministerstvo zahraničí podalo několik žalob prostřednictvím diplomatického servisu a bohužel je prohrává.

Byl bych rád, kdyby se o tom začalo vážně diskutovat. Protože mi přijde, že navenek sice působíme velmi sebevědomě, ale směrem domů neděláme skoro nic. A pro mě je strašlivá představa, že se jednou bude říkat, že vláda Andreje Babiše (ANO) pro omezování ruského vlivu dovnitř České republiky udělala mnohem víc než vláda Petra Fialy (ODS).

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti) v Lidových novinách řekl: „V naší Listině základních práv a svobod narážíme na článek 11 odstavec čtyři, který výslovně uvádí, že vyvlastnění je možné jen na základě zákona ve veřejném zájmu a za náhradu.“ Je tedy možné vyvlastnit ruský majetek, aniž bychom porušili vlastní zákony?

Kolář: Možné to je. Bohužel velká část veřejnosti si plete institut vyvlastnění a znárodnění. Vyvlastnění se děje vždy za náhradu. Spousta lidí měla s náhradou problém, což chápu, ale není to neřešitelné.

My totiž tu náhradu Rusku vyplácet nemusíme. Stačí, když dá ministerstvo Rusko na sankční seznam nebo přijme jiné opatření, které by umožnilo náhradu zmrazit a nikdy neposlat.

Žáček: Pokud máme důkazy, že Rusové využívají budovy k jiné činnosti, než ke které byly určené, tak by bylo možné jednoznačně říct, že se tyto objekty vrací státu, a být zcela adresní, protože objektů je konečný počet.

Když by se mělo postupovat podle navrhované úpravy, bylo by to docela komplikované. Zavazuje to státy k jednoznačnému řešení, ale válka jednou skončí. Nevíme, jaká budou jednání a majetková vyrovnání a jestli my budeme jako demokratický stát stejně muset platit, což bude úplně absurdní.

