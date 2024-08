Zákonodárci budou moci nominovat pouze jednoho prezidentského kandidáta. Doteď to nebylo jasně dané

Poslanci a senátoři asi budou moci do budoucna nově nominovat jen jednoho kandidáta na prezidenta. Doposud toto omezení výslovně nemají. Senát ve středu tuto změnu schválil beze změn hlasy 61 ze 70 členů horní parlamentní komory. Vládní novelu, která bude použita při příští volbě hlavy státu v roce 2028, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Praha 20:24 21. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní novelu, která bude použita při příští volbě hlavy státu v roce 2028, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Novela počítá také s tím, že v případě občanských adeptů na funkci hlavy státu budou lidé moci podepisovat petice na jejich podporu také online. Předmětem poslaneckých úvah bylo to, aby i řadoví občané měli možnost podpořit podpisem petice jen jednoho z nominovaných tak jako členové Parlamentu. Z nich dosud může navrhnout prezidentského uchazeče skupina nejméně deseti senátorů nebo dvojnásobného počtu poslanců.

Ohledně podpor prezidentských kandidátů ze strany jednotlivých poslanců a senátorů nyní panují nejasnosti, právní názory se liší. Nejvyšší správní soud v roce 2017 naznačil, že se přiklání k výkladu, že zákonodárce nemůže být členem více navrhujících skupin. Ministerstvo vnitra, které registruje kandidátní listiny, dosud hájilo názor, že takové omezení z Ústavy ani z volebního zákona nevyplývá.

Pokud by byl některý zákonodárce členem několika skupin navrhovatelů, nebude se podle novely přihlížet k jeho podpisu ani na jedné z kandidátních listin. Vznikne ale časový prostor pro to, aby se ke kandidátní listině připojil další poslanec či senátor a neplatný podpis nahradil.

Zájemci, kteří budou chtít kandidovat na základě podpisů občanů, dostanou možnost sbírat podpisy vedle papírových formulářů také přes internet. Využívat se k tomu bude nástroj pro sestavování elektronických petic, který bude součástí informačního systému zakotveného v zákoně o správě voleb. Elektronický systém zaručí, že všichni podepsaní lidé skutečně existují, jejich údaje odpovídají skutečnosti a že petici nepodepsali vícekrát.

Předpisy budou od občanských kandidátů dál požadovat 50 000 podpisů, takže nebude nutné měnit ústavu. Na petici bude méně údajů, lidé nebudou muset uvádět adresu trvalého pobytu.

Listinné petice se budou kontrolovat jen do okamžiku, kdy společně s elektronickou peticí dosáhne počet podpisů požadovanou hranici. Dosud vnitro ověřovalo údaje na vzorcích náhodně vybraných z každé petice a další postup závisel na zjištěné chybovosti.

Senátor Michael Canov (SLK) navrhoval projednávání novely přerušit. Nelíbilo se mu ustanovení z původního zákona z roku 2012, že by se prezidentské volby na rozdíl od senátorských neuskutečnily, pokud by se do nich přihlásil jen jeden kandidát.

V takovém případě by se musely konat volby nové, což by bylo podle Canova nefér vůči přihlášenému kandidátovi s ohledem na vynaložené prostředky a znevýhodnilo by ho to v další volbě. Podle dohody senátorů se ale otázkou bude zabývat senátní ústavní komise a případně navrhne samostatnou novelu.