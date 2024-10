Senát schválil mimořádnou pomoc na péči o děti a bydlení pro lidi zasažené letošními záplavami

idem, kteří byli v září vážně zasaženi záplavami, poskytne stát mimořádnou finanční pomoc na péči o děti a bydlení. Senát to dnes schválil podobně jako Sněmovna ve zrychleném režimu. Opatření má nabýt účinnosti den po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně v listopadu. Zákon ještě posoudí prezident. Praha 10:39 31. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatopeným domácnostem budou úřady práce formou dávky mimořádné okamžité pomoci hradit bydlení do určité výše, a to až do konce příštího roku. (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zákon počítá s tím, že rodiče budou moci pobírat ošetřovné na děti do deseti let po celou dobu uzavření jejich zaplavené školy, v případě potřeby do konce března. Zatopeným domácnostem budou úřady práce formou dávky mimořádné okamžité pomoci hradit bydlení do určité výše, a to až do konce příštího roku.

Norma dodatečně stanovuje i pravidla mimořádné okamžité pomoci zaplaveným. Je pro ty, které povodeň hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji bezprostředně zasáhla. Bude jim možné poskytnout až 72 900 korun, tedy patnáctinásobek životního minima. Chudší domácnosti mohou získat až 97 200 korun, tedy až dvacetinásobek. Suma by se při vážných událostech mohla až zdvojnásobit na 194 400 korun.

Připravujeme podrobnosti.