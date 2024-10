Povodně zasáhly i byty klientů opavské charity. Ta nyní řeší, zda má rekonstrukce vůbec smysl

Zářijové záplavy zasáhly i do života nevidomých klientů opavské charity. Velká voda jim zatopila chráněné bydlení a charita řeší, jestli má smysl se pouštět do nákladné rekonstrukce. Přesto ale začala hledat možné dotace a pomoc. Nikdo z klientů nebyl při povodních zraněn, většina nábytku z jejich bytů je ale pryč. I tak doufají, že se budou moci vrátit. Opava 9:09 31. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z vyplavených bytů chráněného bydlení opavské charity | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

V jednom ze čtyř bytů opavské charity povodně odnesly většinu nábytku a také vybavení kuchyně, včetně sporáku, digestoře i mikrovlnné trouby. Záplavy v domě ještě stále připomínají špinavé stopy od vody na stěnách a vysoká vlhkost.

Pavlína Králová, manažerka sekce sociálních služeb Charity Opava, zatím nemá odhad škody, bude podle ní ale velká. I když je to jenom malý dům, jak říká, pro lidi s těžkými vadami zraku byl šancí na normální život.

„Pořád vysušujeme, pořád je vlhko, vidíme to na stěnách. Vlhkost ještě vystupuje nad úroveň zatopení, protože stěny to nasakují. I před povodní tady byla zvýšená spodní voda, takže jsme měli s vlhkostí potíže. V tuto chvíli po povodních věřím tomu, že spodní voda je ještě výš a tím pádem s tou vodou zase budeme bojovat,“ popisuje situaci Králová.

Návrat do bytů není podle ní ještě vůbec jistý. Rozhodne se až v příštím roce, i podle toho, jak promáčený dům přečká zimu.

„Jednak záleží na odvlhčení, jak rychle se nám to podaří, a jak rychle se nám podaří sehnat nějaká finanční pomoc. V jaké výši bude finanční pomoc. Bude to taky o tom, jak rychle se nám podaří sehnat stavební firmu, protože mám zkušenost, že i s tím už je v tuto chvíli docela potíž.“

Jeden z klientů charity Marek vidí situaci pozitivněji a o návratu do charitních domů nepochybuje. „Sice to nebude co nejdřív, ale určitě v nějaký nejbližší době ano.“

