Z jeviště do ordinace. ‚I zdravotnická práce je o herectví,‘ říká divadelnice, která pomáhá v nouzi

Sestry v záloze vznikly sotva před třemi týdny a už se do projektu zaregistrovalo více jak 700 žen. Organizátoři shánějí sestřičky, které mají obor vystudovaný, ale už v něm nepracují a chtěly by pomoct. Patří mezi ně i Markéta Hausnerová a Zuzana Tomšíčková. První z nich zavřelo vládní usnesení divadlo, a tak se rozhodla, že se pokusí navázat na svou původní profesi. Druhá chce pomáhat o víkendech, přes týden pracuje u praktické lékařky v Praze. Mezi Sestrami v záloze už je 700 sestřiček | Zdroj: koláž iRozhlas.cz Nápad založit Sestry v záloze vznikl náhodou – v autě. „Odešla jsem na home office. Nemám doma šicí stroj, takže jsem zvažovala, jak jinak můžu pomoct. A tohle byl takový rychlý myšlenkový tok. Zavolala jsem kolegyním, které jsou taky zdravotní sestry, a zjistily jsme, že tudy ta cesta může vést. Začalo to vznikat za běhu," řekla serveru iROZHLAS.cz hlavní koordinátorka projektu Renata Dubcová. Nemocnice Na Bulovce vyčlenila pro pacienty s covid-19 zhruba 300 lůžek, část i v Lázních Toušeň Číst článek O sestřičky nemají zájem jen nemocnice, ale třeba i sociální zařízení. Zároveň se skupina částečně spojila s platformou Pomůžeme si, která pro Sestry v záloze shání dobrovolníky z řad ošetřovatelů. „Nabírají nám je, aby těch sestřiček nebylo tolik potřeba. Někde stačí jen pečovatelka, která nemusí mít přímo zdravotnické vzdělání, jen kurz," vysvětlila. Z jeviště do ambulance Jednou z bývalých zdravotních sester, které chtějí pomáhat, je i herečka z Městského divadla v Mostě Markéta Hausnerová. Naposledy se o pacienty ve zdravotnických zařízeních starala před sedmi lety na praxi při škole. „Strach jsem měla, protože se podle mě zdravotnictví rychle vyvíjí a posunuje dál. Spoustu věcí jsem si nepamatovala a taky se toho dost změnilo. Mám ale výborný kolektiv, který mi pomáhá, takže počáteční nervozita rychle opadla," vylíčila nyní pro iROZHLAS.cz první pocity po nástupu. Jak se během tří týdnů stane z herečky zdravotní sestra? Na projekt Sestry v záloze ji upozornila kamarádka. Neváhala ani minutu a v úterý se zapojila. „Ve středu mi volali z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jestli bych měla zájem nastoupit," popsala. Kdo je Markéta Hausnerová? Markéta Hausnerová nejdřív vystudovala střední zdravotnickou školu. Vždycky ale chtěla být herečkou a tak potom odešla do brněnské JAMU. V minulosti hrála například na prknech Divadla Radar nebo Moravského divadla v Olomouci. Nakonec ale přešla do Městského divadla v Mostě, kde vystupovala v inscenacích Funny Girl nebo Mauglí.

Na pohovoru jí nabídli několik oddělení, ze kterých si mohla vybrat. Mohla nastoupit na ORL, infekční nebo na centrální příjem interně nemocných. Protože neměla dost zkušeností, nastoupila na ORL.

„Infekční jsem zavrhla hned. Říkala jsem si, že kdyby se něco stalo, mohlo by to ohrozit chod divadla. Na centrálním příjmu je práce rychlá a svižná a člověk nesmí nad ničím přemýšlet. Mohou tam být i pacienti v přímém ohrožení života. Bez praxe bych to asi těžko doháněla,“ vysvětlila.

Nemocnice ji přidělila do ambulance, kde například přijímá pacienty, zakládá jim zdravotní karty nebo asistuje při vytahování stehů či u převazů. „Nejtěžší bylo přijít tam a přiznat si, že jsem to nikdy nedělala a že to možná nebudu na začátku zvládat,“ řekla. „Ale i zdravotnická práce je někdy trochu o herectví. Musím být milá, i když nemám náladu.“

Ráda by pomáhala, dokud to bude možné. Nechce ohrozit chod divadla, proto počítá i s tím, že by kvůli případné karanténě odešla dřív, než se zase otevře.

Pomoc o víkendech

Na šanci pomoct naopak čeká Zuzana Tomšíčková, která vystudovala střední zdravotnickou školu a jako zdravotní sestra pracovala i během studia na vysoké škole.

Později pomáhala pacientům na psychiatrickém oddělení, na pohotovosti v nemocnici či v domově důchodců. Momentálně je zaměstnaná u praktické lékařky, řekla si ale, že jako Sestra v záloze může vypomáhat po večerech a o víkendech.

„Byla to jediná šance, jak můžu pomoct. Neumím šít, takže roušky nepřipadaly v úvahu,“ řekla redakci. Po zkušenostech v sociálních službách totiž ví, jak těžko se podobní zaměstnanci shánějí. „Každá ruka je v tuhle chvíli dobrá.“

Kdo je Zuzana Tomšíčková? Zuzana Tomšíčková vystudovala střední zdravotnickou školu. Poté ve studii pokračovala na vysoké škole v oborech Zdravotní sestra a Ošetřovatelství a získala magisterský titul. Později pracovala jako zdravotní sestra na psychiatrickém oddělení, ale byla zaměstnaná i na pohotovosti v nemocnici. Než odešla na rodičovskou dovolenou, byla ve zdravotnictví deset let. Poté přešla do vedoucí pozice do soukromého pražského domova důchodců. Na konci března tam skončila a od dubna je zdravotní sestrou u praktické lékařky v ambulanci.

Bezprostředně poté, co na výzvu narazila, vyplnila podrobný dotazník a zaregistrovala se. Přišel jí informační e-mail s informací, že její kontakt budou poskytovat zařízením, která mají nedostatek sester. Během týdne si jí ozvala jedna domácí péče a tři domovy důchodců. Ve dvou z nich byly i covid pozitivní pacienti.

„Můžu ale dělat jen víkendy, nebo noční. Je to trochu limitující, takže jsme se zatím nedomluvili,“ řekla s tím, že jednomu z nich se ještě musí ozvat. Naději ale neztrácí. Pomáhat chce, i kdyby v zařízení, do kterého by ji chtěli, měli pacienty s koronavirem. „Měla bych strach o dceru, ale dala bych jí k rodičům, kteří by se o ní postarali,“ vysvětlila.

Sestry, které ve zdravotnictví delší dobu nepracovaly se podle ní nemusí bát. „Z domova důchodců mám zkušenost, že to byly nejlepší sestřičky. Třeba třicet let nedělaly ve zdravotnictví, ale byly zodpovědné a milé,“ vysvětlila.

Cílem je skončit

Projekt Sestry v záloze existuje necelé tři týdny, přesto už se do něj přihlásilo 700 žen, které mají zdravotnické vzdělání a mohou tak pomáhat v nemocnicích a sociálních službách po celé republice. „Každá z nich jsou dvě ruce, které buď v nemocnici jsou, a nebo by tam nikdy nebyly, takže každá z nich je pro mě obrovsky cenná,“ vysvětlila Dubcová.

Jak ale organizátorka projektu říká, cílem není pomáhat navždy, ale naopak, aby už její iniciativa neměla význam. „Čím míň nás bude potřeba, tím to pro mě bude větší signál, že to máme za sebou,“ popsala. I tak ale stále hledají pomoc.

Těm, kteří by se chtěli přihlásit, podle Renaty Dubcové stačí vyplnit formulář na stránkách Sestryvzaloze.info.