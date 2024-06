Skála z KSČM odsouzený za popírání masakru polských zajatců v Katyni se obrátil na Ústavní soud

Bývalý místopředseda KSČM Josef Skála podal ústavní stížnost proti rozsudku, podle kterého se dopustil popírání válečného zločinu, masakru polských zajatců v Katyni. Vyslechl si trest osm měsíců vězení s podmínečným odkladem na 1,5 roku. Na soud se obrátil také další odsouzený Vladimír Kapal a Spolek Svobodné rádio, kde výroky zazněly. Brno 12:02 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skála řekl, že na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda a že tuto verzi zrežíroval nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Stejný trest jako Skála si vyslechli i dva spoluobžalovaní - amatérský historik Juraj Václavík a Kapal ze Svobodného rádia. Trojice v diskusi zveřejněné v létě 2020 zpochybňovala to, že katyňský masakr spáchali Sověti. Podle zjištění historiků stála za masakrem v roce 1940 sovětská tajná policie NKVD. Kapal ale v pořadu například uvedl, že „všechno je trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit“.

Skála zase řekl, že na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda a že tuto verzi zrežíroval nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels. Exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů označil za údajnou. Kapal následně záznam rozhovoru nahrál na youtube.

Po vynesení pravomocného verdiktu u odvolacího soudu Skála uvedl, že cítí obrovskou hořkost a že je „uložení trestu za projevení svobody slova velkým precedentem pro celou republiku“. Kapal uvedl, že proces považuje za politický. Václavík hovořil o záměrné kriminalizaci a zastrašování. Za trestný čin popírání genocidia hrozilo všem obžalovaným až tříleté vězení.

„Musíme souhlasit s obžalovanými v tom, že názor na to, kdo může za katyňský masakr, se historicky opravdu vyvíjel. Od 90. let do současné doby je už ale výklad historicky ustálený,“ uvedla loni v červnu předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Hana Chaloupková.

Dovolání všech odsouzených nedávno odmítl Nejvyšší soud. Jejich čin podle rozhodnutí vybočil z rámce běžných projevů, jejichž cílem je nalezení pravdy o historických událostech. Snažili se rehabilitovat komunistický režim a jeho zločiny v době stalinismu.

„Společenská škodlivost jednání obviněných je o to vyšší v dnešní době, když za poslední roky se výrazně zvyšuje míra rozšiřování dezinformací, jimiž se podporuje a prohlubuje nedůvěra v demokratický právní stát,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu.