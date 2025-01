Školské odbory kritizují návrh změny financování nepedagogů, hrozí protestem a spustili petici

Školské odbory kritizují záměr ministerstva školství přesunout od září financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele škol. Těmi jsou většinou obce. Podle odborářů je návrh nepřipravený a hrozí zhoršení podpůrných služeb ve školách. Žádají jeho stažení. Pokud by se do školské novely při projednávání ve Sněmovně dostal, hrozí předáci protesty. Na podporu požadavku spustili dnes petiční akci. Praha 12:51 8. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní škola | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedení Českomoravského odborového svazu pracovníků školství to oznámilo na tiskové konferenci. Podle odborů je ve školách zhruba 69 000 míst nepedagogů, třeba kuchařek, školníků, IT pracovníků, ekonomů a správců laboratoří či dílen.

23:33 Plaga: Generace Alfa přinese změny vysokoškolského vzdělávání. Běžné budou kratší studijní cykly Číst článek

„Vnímáme nepedagogické pracovníky jako nedílnou součást podpůrného týmu škol a školských zařízení. Jsou podporou, která vytváří podmínky pro vzdělávání dětí. Převod, který koalice dohodla a schválila na podzim, povede k ohrožení kvality služeb,“ uvedl šéf svazu František Dobšík. Podle něj návrhu nepředcházela analýza a převod financování ze státu do rozpočtového určení daní se zřejmě dostane do školské novely dodatečně ve Sněmovně.

Většinu základních škol zřizují obce. Podle plánu by podpůrné profese měly hradit z rozpočtového určení daní, ne ze státního rozpočtu. Odboráři poukazují na to, že menší obce velké rozpočty nemají. Obávají se toho, že školy tak na neučitelské síly nebudou míst dost peněz a přijdou o ně.

Školské odbory návrh odmítají. Odstartovaly dnes kampaň s názvem Vládo, neházej nepedagogy přes palubu! s petiční akcí. Chtějí získat 10 000 podpisů do března, aby se uskutečnilo veřejné slyšení se zákonodárci. Pokud by se návrh měl uzákonit, pohrozili předáci protesty.

„Nebudeme říkat, co budeme dělat, ale rozhodně to bude zvonit. Nemůžu vyloučit, že protestem bude stávka. Nejedná se o pár lidí, je to zásadní změna,“ uvedla místopředsedkyně svazu Markéta Seidlová.

Podle Dobšíka postavení podpůrných profesí do budoucna řeší schválená strategie rozvoje školství do roku 2030, mělo by se tedy postupovat podle ní. Nový model by se měl připravit a ověřit. „Nevedl se žádný proces, to nám vadí,“ řekl Dobšík.