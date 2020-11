Smejkal o antigenních testech: Fungují, když se provádí správně. Odběr by vás měl téměř rozbrečet

V domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních po celém Česku má tento týden začít plošné testování na covid-19. Antigenní testy, které pro tento účel vláda nakoupila, do mnoha domovů stále nedorazily. V Česku i zahraničí se navíc na základě studií spekuluje o jejich účinnosti. „Vždycky někdo něco řekne a hned se z toho dělá velký závěr,“ vyvrací pochybnosti v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Rozhovor Praha 7:27 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Teď není třeba mluvit o nějakém zpřísňování, spíš o důkladném dodržování," říká v rozhovoru hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké testy máme aktuálně k dispozici?

Máme v podstatě dva základní druhy testů, testy přímého průkazu viru (PCR) a testy protilátek. Podskupina testů přímého důkazu viru se rozrostla o takzvané antigenní testy. U těch se netestuje ribonukleová kyselina, ale bílkovina, součást toho viru. Tyto antigenní testy jsou tu od konce léta a jsou pro nás strašně velkým přínosem, všichni jsme na ně čekali. Třetí variantou jsou zmíněné testy na protilátky, ale to už snad všichni vědí, že ty jsou v tomto na nic, ty vám řeknou, jestli jste to někdy prodělal, nebo ne.

Antigenní testy chce vláda použít k plošnému testování v domovech pro seniory. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Antigenní testy jsou méně citlivé, to je jejich nevýhoda, ale stále vám s 90% senzitivitou, což je docela dobré skóre, řeknou, který člověk je pozitivní. Ujede vám tam jeden člověk z deseti. Nevýhody ale převažuje rychlost, výsledek znáte do 15 minut. Na výsledky PCR testů, které tu máme od jara, se čeká nejméně několik hodin, ale jsou o něco přesnější.

Rozdíl mezi PCR a antigenními rychlotesty je tedy podle vás v přesnosti minimální?

Ano. Byl bych pro to, aby antigenní testy byly přístupné co největšímu množství lidí, kteří se nechají otestovat. Používají se i k diagnóze, ale je to především epidemiologická záležitost, pravidelným screeningem se snažíme odhalit ty pozitivní. Pokud máte příznaky, tak předpokládám, že si půjdete udělat PCR test a zamíříte domů, takže je vám jedno, jestli to víte hned, nebo za pár hodin.

Kvalitní výtěr, kvalitní test

Ve Velké Británii zvažují plošné testování, v pátek začali v Liverpoolu, zároveň se ale podle deníku Guardian ve zkušebním testování ukázalo, že je jejich přesnost přibližně padesátiprocentní. I v Česku zjistila srovnávací studie, že antigenní testy nezachytí celou třetinu nakažených.

Tady to rozvířil Pavel Dřevínek z Motola (přednosta Ústavu mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pozn. red.), že to zkoušeli, a že to má jen šedesátiprocentní citlivost. Vždycky někdo něco řekne a hned se z toho dělá velký závěr.

Testování v sociálních zařízeních Většina domovů pro seniory, postižené a další potřebné nestihne do středy začít s nařízeným testováním klientů a pracovníků. Testy ještě nedostaly, materiál se teprve bude rozvážet. Asociace poskytovatelů sociálních služeb žádá ministerstvo zdravotnictví, aby pravidla pravidelného testování na koronavirus upravilo a zahájení odložilo. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není nutné nařízení měnit. Domovy začnou testovat, až budou testy mít. Za pozdější vyšetření jim pokuty nehrozí, řekl ministr.

Jak si tedy rozporuplné názory na antigenní testy vysvětlujete?

U každého testu záleží na tom, jak ho provedete, tohle jsou taky výtěry z nosu. Opravdu záleží na tom, aby to byl kvalitní výtěr z nosu, abyste se přitom téměř rozbrečel, jak do hloubky to je. Zadruhé musíte koupit testy od firmy, která zaručuje nějakou dobrou senzibilitu, minimálně devadesátiprocentní. Nevím, co používali Britové a Dřevínek, ale vždycky to stojí na kvalitním výtěru a testu. Navíc se citlivost zvyšuje s virovou náloží. Když máte v nose hodně viru, o to citlivější ten test je. U velkých přenašečů by se tak antigenní test neměl splést.

Používání antigenních testů k plošnému testování je podle vás tedy cestou, kterou bychom se mohli vydat a mít průkazné výsledky.

Ano.

Vakcínu se snaží vyrobit a certifikovat laboratoře z celého světa, vyvíjí se i další, přesnější testy?

Tohle stačí. Určitě se vyvíjí milion testů, ale kombinace PCR a antigenních testů, dva testy přímého průkazu viru, mi opravdu stačí. Už si nedovedu představit něco lepšího.

Málo testů

Počty nakažených v Česku kolísají a klesají, v neděli jsme zaznamenali nejméně pozitivních případů za měsíc. Znamená to, že zabírají vládní opatření?

Myslím, že hlavně zabrali lidé, že si skutečně většina uvědomila, jak je situace vážná, a začali dodržovat opatření. To se v září říct nedalo. Teď není třeba mluvit o nějakém zpřísňování, spíš o důkladném dodržování.

Za sobotu eviduje Česko 25 916 provedených testů na covid-19. Testujeme dostatečně?

V tomhle pořád vidím problém, testuje se málo. Třicet procent testovaných je pozitivních, ale tohle číslo musí být pod 5 procent, pokud chceme uvolňovat opatření. Pořád nevíme o spoustě pozitivních, proto se musíme plošně omezovat, nikam nechodit a podobně. Jakmile testováním odhalíme všechny pozitivní, a dáme je do karantény, můžeme otevřít restaurace. Opatření se dodržují a jsou dobrá, jestli ale někde můžeme ještě přidat, tak je to v testování.

Poslední týdny se mluvilo o kolapsu českého zdravotnictví a jiných černých scénářích. Jsme na cestě k tomu je odvrátit?

Dá se to tak říct, ale spousta operací je už odložená, necovidové výkony se překládají. Zvládne se to, ale za cenu omezení jiné péče. Ještě počkejme týden, aby se ten trend potvrdil. Na covidové křivce jsme se ale posunuli směrem k pozitivnějšímu scénáři.