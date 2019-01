Ostravští radní budou znovu řešit bronzové sochy včetně Věry Špinarové. Ve hře je i jejich rošáda

„Pro mě jediná varianta je, buď ať si to někdo koupí, nebo ať se to odstraní,“ řekl Českému rozhlasu Ostrava syn Věry Špinarové Adam Pavlík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu Ostrava o možné rošádě soch ve městě

Podle radního centrálního obvodu Lukáše Jansy z Pirátů se zvažuje přesun sochy Leoše Janáčka. „Dokážu si představit, že v zeleni by byl daleko zajímavější než zastavěn dejme tomu stánky během vánočních trhů nebo mezi sloupy veřejného osvětlení,“ řekl Jansa.

Obvod si teď nechává zpracovat stanoviska odborníků a návrh, jak se sochami naložit. Radní Lukáš Jansa chce odborná stanoviska konzultovat i se synem Věry Špinarové. Rozhodnout by měl v polovině března.

Socha Karla Kryla

Nejde přitom pouze o sochy Věry Špinarové a Leoše Janáčka. Do rošády se možná zapojí i zpodobnění Karla Kryla, které by se také mohlo přesunout někam do parku.

Podle umělce Petra Duba se stala chyba už na začátku. Bronzové plastiky vznikly v Ostravě v poslední době tři, od stejného autora, bez výběrového řízení. Kromě Věry Špinarové znázorňují právě Leoše Janáčka a Karla Kryla.

Leoš Janáček, autor sochy David Moješčík | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Není možné kvalitativně dojít na základě individuálního rozhodnutí nebo politické vůle k tomu, aby na tak malém prostoru jako je Ostrava, realizoval jeden autor tři různá díla, ještě s tak podobnou formou. To samo o sobě postrádá veškerou logiku,“ řekl Dub.

Sochu Věry Špinarové krátce před podzimními komunálními volbami odhalilo tehdejší vedení radnice. Ačkoli s Adamem Pavlíkem pak radní několikrát jednali, na ničem se nedohodli.

V pondělí se v Ostravě také konala debata pro veřejnost, které se účastnil mimo jiné i radní Jansa a umělec Dub. Tématem bylo obecně pojetí veřejného prostoru a umění, tedy jak správně „ozdobit“ ulice či parky. Tuto debatu přitom vyvolal právě spor ohledně sochy Věry Špinarové.

Záznam z veřejné debaty. V modré bundě je Adam Pavlík, v šedém saku u stolu Lukáš Jansa, vedle něj Petr Dub: