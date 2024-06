Sokolky trénovaly na Ukrajině i v krytu, teď přijedou a zapojí se do obrazců, těší se autorka sletové skladby

V neděli začíná 17. Všesokolský slet a do Prahy se sjede na 20 000 cvičenců. Za choreografií s cvičebními podložkami pro dívky i ženy ve středním věku stojí mimo jiné Kateřina Machů. Sokolky budou cvičit na skladbu Leporelo od Ewy Farne. Vše ale vynikne až při pohledu z tribuny. „Pokud to člověk jenom cvičí, tak nechápe, proč musí na značku, ale když vidí záběr třeba z dronů, tak to funguje,“ říká Machů v pořadu Blízká setkání na Dvojce. Praha 22:18 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Machů | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Písničku Leporelo od Ewy Farne mám pořád vážně ráda. Ani teď mi neleze na nervy,“ tvrdí Kateřina Machů. Na song spolu s kolegyněmi připravila choreografii a píseň tak slyšela nespočetněkrát.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: Kateřina Machů, cvičitelka České obce sokolské, spoluautorka choreografie sletové sklady. Moderuje Adéla Gondíková

Na Všesokolském sletu si na píseň zacvičí v příštích dnech 1600 žen různého věku. „Máme i cvičenky z Ukrajiny. Je to skupina 40 děvčat a podle posledních zpráv jsou momentálně v bezpečí. Byly ale doby, kdy nacvičovaly v krytu,“ vypráví Machů.

Tyto ženy mají zčásti české kořeny, anebo jsou součástí sokolských komunit, které v zahraničí zakládali českoslovenští emigranti.

„Komunikujeme spolu přes překladač. Píšeme si zprávy, ony nám občas pošlou videa a my jim k tomu napíšeme komentáře. A jednou, v říjnu, tady byly,“ popisuje spolupráci se zahraničními cvičenkami, které dorazí na všesokolský slet.

Choreografie na skladby je určená k tomu, aby ji publikum sledovalo z výšky tribuny. Těla cvičenek i jejich podložky budou vytvářet obrazce, které z jiných úhlů tolik nevyniknou.

„Na tohle se hodí zkušenosti z předchozích sletů. Pokud to člověk jenom cvičí, tak nechápe, proč musí na značku, ale když vidí záběr třeba z dronů, tak to funguje. My jsme si dopředu určily tvary, které by měly vzniknout, a potom přesunujeme cvičenky tak, aby to nebylo moc složité, aby to bylo cvičenkám pohodlné,“ popisuje Machů a vysvětluje:

„Cviky a formace se kopírují, to není těžké vymyslet. Ale aby to hrálo jako celek, to je horší. Aby na sebe navazovaly diagonály.“

Náročné bylo i vybrat úbor, který bude všem ze 1600 sokolek vyhovovat. Nakonec to jsou dlouhé modré legíny se světle fialovým volným tričkem, které v pase drží za lem. K tomu mají ženy žlutofialové podložky.

OBRAZEM: Sokol s kruhy v pařátech, to je odznak pro všesokolský slet. ‚Snad se bude líbit,‘ doufá autorka Číst článek

„Chtěly jsme, aby střihy lichotilo postavě, aby se v tom každá žena a dívka cítila dobře. Ale už jsme slyšely, že na léto to není úplně ideální,“ uznává Machů. Původně sice zvažovala černobílou kombinaci, ale sokolské komisi se to zdálo příliš smutné a aktuální výběr barev se cvičenkám líbí.

Na všesokolský slet dorazí i lidé ze zahraničí. „Přijedou z USA, Kanady, Ukrajiny, Rakouska, Francie a dokonce z Austrálie a Brazílie. Senioři to berou jako společenskou záležitost, ale někteří dokonce i nacvičují,“ doplňuje Machů.

„Je to úžasná síla, hrdost a soudržnost. Nechci, aby to znělo pateticky, ale kdo to nezažil, těžko pochopí. Tvoří se tam nová přátelství… Je hezké, jak se to propojuje,“ uzavírá cvičitelka České obce sokolské.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.