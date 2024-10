Soud s firmou FAU se bude opakovat. Případ čtvrtmiliardového daňového podvodu se řeší osm let

Soudní jednání s firmou FAU obviněnou ze čtvrtmiliardového podvodu s daní z přidané hodnoty se bude opakovat od začátku. Soudce Eduard Ondrášek začátkem října obžalovaným napsal, že věc se vrátí do přípravného řízení, napsal ve středu server Seznam Zprávy. Podle webu vše nasvědčuje tomu, že to způsobila chyba státního zástupce Karla Studeného. Ten to nechtěl komentovat. Praha 12:13 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda komise k FAU, František Vácha | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost FAU se před olomouckým soudem spolu s dalšími 17 obžalovanými zodpovídá v kauze možného krácení daní při obchodech s palivy. Její jednatel Vojtěch Csabi dříve uvedl, že v případu jde o cílenou likvidaci jeho firmy kvůli obchodním zájmům společností předsedy ANO Andreje Babiše.

‚Nejsem si toho vědoma.‘ Schillerová u soudu vypověděla, že si informace o FAU nevyžádala Číst článek

První obvinění v kauze padlo v roce 2016 a během dvou let projednávání před soudem vypovídaly desítky svědků. Mezi nimi byl také bývalý ministr financí a premiér Babiš a místopředsedkyně ANO a bývalá Babišova náměstkyně a později ministryně financí Alena Schillerová.

Případ se stal známým zejména kvůli tajně pořízené nahrávce, na níž Babiš jako ministr financí mluvil o tom, že na firmu FAU „naši klekli“.

Soudce olomouckého krajského soudu Ondrášek začátkem října všem obžalovaným písemně oznámil, že věc se vrátí do přípravného řízení, tedy policii.

Bude to nové hlavní líčení na základě nové obžaloby, řekl serveru Csabiho advokát Ondřej Švára. Soudní jednání se tak bude opakovat včetně čtení znaleckých posudků a dalších dokumentů a výslechů obžalovaných a svědků.

Zvrat podle serveru Seznam Zprávy nastal poté, co dva obžalovaní požádali o dohodu o vině a trestu, kterou by přiznali vinu výměnou za mírnější trest. Státní zástupce Studený soudu tento návrh předložil, ale později ho vzal zpět.

Udělal to však podle paragrafu trestního řádu, který říká, že při takzvaném zpětvzetí se kauza vrací do přípravného řízení, píše server. Studený podle něj nechtěl vysvětlit, jestli věděl, jaký následek zpětvzetí dohody o vině a trestu způsobí, nebo zda šlo o jeho chybu. „K vaší otázce bych se s dovolením nevyjádřil,“ uvedl.

Policie šetří v případu FAU bílého koně. Ve spojitosti kauzou zmínila i jméno podnikatele Pitra Číst článek

Podle Šváry to pro Csabiho a další obžalované znamená, že budou několik dalších let zcela zbytečně čelit negativním důsledkům trestního řízení. Návrat případu k vyšetřovatelům chce obhajoba využít k návrhu, aby policie Csabiho stíhání zastavila. Tvrdí, že se během soudního procesu neobjevily usvědčující důkazy a že by to kriminalisté měli zohlednit.

V kauze se zodpovídá 16 lidí a dvě firmy – opavská společnost FAU a firma Verami International Company. FAU skončila v konkurzu po vydání zajišťovacích příkazů v roce 2016, kterými se Finanční správa domáhala stovek milionů korun za údajně neodvedené daně.

Firma proti rozhodnutí a postupu finanční správy a celníků následně uspěla u soudů s několika žalobami. Csabi kauzu označil za šikanu, FAU podle něj vadila jako majitel železniční vlečky v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert z Babišova svěřenského fondu. Finanční správa nařčení z účelové likvidace FAU odmítla.