Soud zprostil viny všechny obžalované v kauze železničního neštěstí ve Studénce

Novojičínský soud zprostil viny všech deset lidí, kteří byli obžalováni z obecného ohrožení kvůli železničnímu neštěstí ve Studénce z roku 2008. V důsledku tragédie zemřelo osm lidí, zraněno jich bylo 95. Soud nyní v enormně sledovaném procesu předčítá rozsudek. Zproštění viny požadovali obhájci obžalovaných. Nový Jičín 9:23 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Obžalovaným za obecné ohrožení hrozily tresty od tří do šesti let vězení. Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius.

Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Obžalováni byli tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, jenž měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.