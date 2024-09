Soutěž na systém pro digitalizaci vyhrála společnost Servodata, uvedl ministr Bartoš

Soutěž na dodávku systému pro digitalizaci stavebního řízení vyhrála firma Servodata. V diskusním pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct to řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Původnímu dodavateli, firmě InQool zakázal plnění smlouvy na dodávku systému Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zákaz začne platit 23. září. Praha 14:19 8. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to společnost Servodata,“ uvedl k výběru nové firmy Bartoš. Předpokládá, že nový dodavatel pravděpodobně převezme část dosavadních dodavatelů. „Vysoutěžilo se v pátek. V pondělí budou smlouvy standardně v registru smluv. My jsme zcela transparentní,“ řekl Bartoš. Podotkl však, že ho překvapilo, že jméno vítěze je už známé. „Poptám se na ministerstvu, kdo má moc otevřenou pusu,“ podotkl a poukázal na to, že dotyčná firma už se to stejně dozvěděla, protože informace se ocitla na sociální síti X.

Servodata působí na tuzemském trhu tři desítky let a patří mezi nejvýznamnější IT společnosti v ČR. Je součástí poradenské skupiny Moore Global.

„Vzhledem k tomu, že ten systém je open source a je modulární, tak se dá dále rozvíjet,“ řekl ministr. „My jsme spustili dynamický nákupní systém, kde na ministerstvu je zaregistrováno zhruba 24 firem, stejným způsobem objednává řešení digitálních projektů MPSV, ministerstvo dopravy a Cendis. Máme tam v tuto chvíli další fázi projektu zhruba za 23 milionů,“ uvedl.

Bartoš ohledně výtek na svoji osobu kvůli digitalizaci stavebního řízení uvedl, že se nedomnívá, že by projekt někdo dotáhl do konce lépe. „Já si myslím, že je potřeba ten projekt dotáhnout, posílit ten tým,“ uvedl. „Ta zodpovědnost přece není zvednout se od stolu a říct: Já odcházím, snězte si to,“ dodal.

„Oceňuji to, že se to nastartovalo. Rozhodně nebyla cesta odkládat start. Kde bych si myslel, že by pan ministr mohl svoji osobní odpovědnost odvodit, je přiznat, že někdy v dubnu se měl ten bypass nějak vymyslet,“ řekl Bartošův partner v diskusi, předseda České komory architektů Jan Kasl. Podle Kasla stačilo na jaře vložit do zákona přechodné období, které by umožnilo využívat staré způsoby podávání a předávání dokumentů například až do června 2027, do kdy se může používat stará dokumentace. „Pak by nenastala ta vlna před 1.7., rozložilo by se to na stavební úřady na déle,“ míní Kasl.

Chyba podle něj byla také v tom, že firmy, které dodávají systém, nejsou odborníky na otázky stavebního práva a souvisejícího správního práva. Dodal, že má nedůvěru ve velké IT systémy, protože v České republice se za ně podle něj dá utratit cokoli a fungují jak fungují.