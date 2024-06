Stát zaplatí sanaci haldy v Ostravě-Heřmanicích. Bude to stát více než dvě miliardy korun

Haldu v ostravských Heřmanicích přikryje ochranný sarkofág z jílu a popílku. Odval s desítkami milionů tun odpadu z dolů a koksoven uvnitř hoří a škodliviny by se mohly rozšířit do okolí. Odstranění ekologické zátěže přijde státní rozpočet na více než dvě miliardy korun. Ministři průmyslu a financí řešení v nejbližší době doporučí vládě ke schválení. Ostrava 0:10 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky | Zdroj: Profimedia

„Vytvoříme nepropustnou krustu, která zabrání přístupu kyslíku, tím se výrazně omezí další vývoj hoření. Sarkofág potom lze ozelenit a halda ve výsledku může být jako zelený kopec s určitými terasami,“ líčí, jak by měl odval s odpady z průmyslu vypadat za deset let ředitel Diama Ludvík Kašpar.

Na podobný zelený kopec už tento státní podnik přeměnil i haldu bývalého dolu Schöller v Libušíně na Kladensku.

Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN) vybírali nejlepší z pěti možných postupů. „Tento přístup chrání nejen životní prostředí a zdraví obyvatel, ale také nabízí možnosti pro využití odváděného tepla z haldy k vytápění okolních objektů. Předpokládáme, že délka prací bude trvat zhruba 10 let. Díky tomu bude jejich průběh opravdu pečliví a ohleduplný vůči svému okolí,“ uvedl Síkela.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce peníze na řešení jedné z největších ekologických zátěží najít rychle. „Nebylo to tak, že experti řekli – máme 2, 3, 4, 5 metod, které stojí tolik a tolik – a my jsme vybrali tu nejlevnější. Vybrala se ta nejvhodnější a my jsme s panem ministrem průmyslu a obchodu připraveni ji doporučit vládě, aby uvolnila prostředky,“ doplnil Stanjura.

Práce by mohly začít na přelomu roku.