31. 7. 2013 |Andrea Čánová |Regiony

České vězeňství se chystá na jednu z největších změn ve své novodobé historii. Podle novely zákona, kterou dnes schválila vláda, by zůstalo s přísným režimem pár věznic, třeba Mírov nebo Valdice. V ostatních by si pak sami dozorci mohli vytvořit typy oddělení od mírného až po to, do nějž by patřili třeba nenapravitelní recidivisté.