Firma poslance ANO Petrtýla získává v Boleslavi milionové zakázky. Náměstkem je jeho nevlastní syn

Antimonopolní úřad prošetřuje možný střet zájmů v Mladé Boleslavi. Vedení města totiž opakovaně zadalo veřejné zakázky společnosti Gema MB.

Tu spoluvlastní poslanec a mladoboleslavský zastupitel František Petrtýl z hnutí ANO. Petrtýl je ale zároveň nevlastním otcem náměstka a budoucího primátora Jiřího Bouška (ANO).

„Snažíme se mít věci v pořádku. Věřím, že v tomto případě prověření podnětu potvrdí správnost konání města," řekl k tomu pro iROZHLAS.cz Bouška. Mladá Boleslav 5:00 1. března 2023

V roce 2019 byl v Mladé Boleslavi dokončen úsek cyklostezky vedoucí od ulice Na Celně podél Jičínské až po kruhový objezd dálnice zhruba v místech, kde stojí obchodní dům OC Olympia. „Tato nová cyklostezka je dokladem, že podporujeme i alternativní způsoby dopravy po městě,“ citovalo k tomu vedení města náměstka Jiřího Boušku (ANO).

Ten se stane i primátorem Mladé Boleslavi. Po loňských komunálních volbách se totiž koalice ANO a ODS dohodla, že město první rok a půl povede Raduan Nwelati z ODS a poté si funkci někdy na jaře 2024 převezme právě Bouška, jakožto lídr vítězného hnutí ANO.

Cyklostezku podél Jičínské ulice z 90 procent finančně podpořila Evropská unie. Z více než desetimilionové dotace si ukousla firma Gema MB, která vyhrála veřejnou zakázku na její výstavbu.

Společnost není v Boleslavi neznámá, pro město toho dělala více – třeba opravovala Dukelskou ulici a křižovatku Laurinova – Štefánikova, některé chodníky, rekonstruovala volejbalové hřiště, ale vyhrála v minulosti zakázky i na další stavební práce, jak vyplývá z údajů na webu Hlídač státu.

Gema MB ale neplatí jen za zavedenou firmu, její vazby na město jsou ještě silnější. Jedním ze dvou majitelů je František Petrtýl, poslanec, od roku 2014 zastupitel Mladé Boleslavi a dlouholetý člen a sponzor hnutí ANO. Přímé vazby má také na budoucího primátora Boušku. Před lety si totiž vzal jeho matku, a tak jde o jeho nevlastního syna.

Střet zájmů?

Že by mohlo dojít ke střetu zájmů, Bouška odmítá. „Prověřoval jsem seznam vámi zaslaných veřejných zakázek. Na rozhodování ani schvalování těchto zakázek jsem se nepodílel,“ podotkl s tím, že firmě Gema MB žádný předpis nezakazuje ucházet se o veřejné boleslavské zakázky.

„V rozporu není ani to, že já bych nemohl kandidovat a být zvolen do funkce ve městě, kde má tato společnost sídlo,“ tvrdil.

František Petrtýl prý konzultoval se svými právníky, zda se může jeho firma Gema MB ucházet o veřejné zakázky v Mladé Boleslavi

I Petrtýl je přesvědčen, že vše je v pořádku. „Konzultoval jsem s právníkem, zda se firma může i nadále zúčastňovat výběrových řízení vyhlašovaných městem. Byl jsem ubezpečen, že se těchto řízení zúčastňovat můžeme. Proto jsem přesvědčen, že je vše v pořádku,“ uvedl poslanec.

Možnost ucházet se o veřejné zakázky nezpochybňuje ani protikorupční spolek Oživení, který kvůli možnému střetu zájmů v Mladé Boleslavi podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Riziko ale vidí při rozhodování členů vedení o veřejných zakázkách, při podpisech smluv či dodatků apod.

§ 3 zákona o střetu zájmů Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

Podle zákona o střetu zájmů se veřejný funkcionář, kterým Bouška je, má zdržet takového jednání, při kterém jeho osobní zájmy mohou ovlivnit výkon jeho funkce. Tím je myšlen také prospěch, který by mohla mít jemu blízká osoba nebo firma.

„Pochybuju ale, že by (Bouška – pozn. red.) nerozhodoval o tom, že se podepíše dodatek ke smlouvě. A když ne on, co pak jeho straničtí kolegové v radě?“ uvedl právník spolku Marek Zelenka a připojuje názorný příklad.

„Vezměte si situaci, kdy úředník na radnici nebude chtít proplatit firmě Gema MB vícepráce, protože se něco nepovedlo. Daňový poplatník bude očekávat, že úředník bude hájit práva města. Ale pro něj to bude znamenat, že bude muset odporovat nejen dodavateli, ale fakticky i svému nadřízenému v radě města. Bude si komplikovat život?“ popsal Zelenka.

Problém podle něj je, že politici si vykládají paragrafy o střetech zájmů tak, že hledají, co jim přesně zákon zakazuje. Ten ale nemůže postihovat všechny situace.

„A proto říká třeba jen to, že se mají chovat tak, aby ke střetu zájmů nedocházelo. Ergo aby se nenarušovala důvěra veřejnosti v nakládaní s jejich daněmi nebo v rovné zacházení se všemi dodavateli. I malé dítě vám řekne, že když je jedním z největších dodavatelů Boleslavi příbuzný radního, že se bude střetávat osobní a veřejný zájem. Záleží ale na antimonopolním úřadu, zda konečně takový stav začne sankcionovat a zpřesní výklad zákona. Zatím se k tomu úřad příliš neměl,“ vysvětlil.

Prošetřování

Že možný střet zájmů antimonopolní úřad řeší, potvrdil jeho mluvčí Martin Švanda: „Obdrželi jsme dva podněty týkající společnosti Gema MB, u nichž posuzujeme, zda nemohlo dojít ke spáchání přestupku.“

Vedení města reprezentované především primátorem Nwelatim pochybení odmítlo. „Kdybychom měli pocit, že tam je nějaký střet zájmů, tak bychom určitě nepodepsali žádnou smlouvu,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Kvůli probíhajícímu šetření ze strany antimonopolního úřadu se ale o možném problému nechtěl více bavit. „Nebudu to komentovat do té doby, než bude výsledek kontroly Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže. Řekl bych, že to bude v pořádku. Proto není důvod to komentovat. Aby někdo neměl pocit, že tady ovlivňujeme vyjádřením Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ mínil.

Server iROZHLAS.cz oslovila s dotazem i další členy současného i minulého vedení města. Třeba náměstka Daniela Marka (za STAN), náměstkyni Miroslavu Kašpárkovou (ODS) nebo členy rady Miroslava Olšáka, Miloslava Neumana (oba ODS) a další.

Odpověděl ale pouze aktuální člen rady města Robin Povšík z ČSSD, který působil v minulém volebním období jako náměstek primátora. Ani ten ale nepovažuje propojení Boušky s Petrtýlem za problém.

„Výběrová řízení města Mladá Boleslav se řídí platnými zákonnými normami a z nich plynoucími interními předpisy. Ze strany Františka Petrtýla, ale ani žádné další osoby, jsem nikdy nezaznamenal snahu výběrová řízení města ovlivnit,“ odpověděl.

Radnice podle něj prochází každoročním auditem Krajského úřadu Středočeského kraje, který prý rovněž na případné pochybení daného charakteru neupozornil. „Pokud existují nějaké indicie, že by mohlo docházet k protizákonnému jednání, vše může a má řešit policie, státní zastupitelství, antimonopolní úřad a podobně,“ prohlásil.

Veřejné zakázky

A jak spolek Oživení na možné porušení pravidel přišel? „Zakázky v Boleslavi jsme řešili už v minulosti, takže jsme si nechali zpracovat datovou analýzu boleslavských nákupů. V té se potvrdila některá naše dosavadní zjištění, vypluly na povrch ale i další zjištění,“ vysvětlil právník spolku Zelenka.

Střety zájmů jsou podle něj v komunálu častým nešvarem. „Není v tom nic osobního, hledáme systémové problémy ve fungování obcí. A střety zájmů ve veřejných nákupech jsou, bohužel, častým jevem v nákupech obcí,“ upozornil.

§ 31 zákona o zadávání veřejných zakázek Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6.

Z analýzy firmy Datlab, kterou si nechalo Oživení vypracovat, vyplývá, že firma Gema MB uzavřela s Boleslaví desítky smluv za desítky milionů korun. „Drtivá většina zakázek je však menších než šest milionů korun, což je hranice, kde pro stavební zakázky neplatí zákon o zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu,“ popsal Zelenka.

V zákoně stojí, že výjimku z veřejného zadávání mají tzv. zakázky malého rozsahu. Ty jsou v případě dodávek nebo služeb zastropovány částkou dva miliony korun a v případě stavebních prací právě částkou šest milionů korun.

U nich tedy nelze striktně řečeno porušit zákon, ale pouze vnitřní předpisy Mladé Boleslavi. „Těch nad šest milionů korun, u kterých by navíc nebyl promlčen případný přestupek, je jen pár. Například zakázka na cyklostezku Jičínská nebo oprava Dukelské ulice,“ uvedl.