Budoucí právníky čekají změny. Důležité předměty začnou studovat dřív, získají víc času na praxi

Radim Boháč učí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy finanční právo. I to je jeden z předmětů, který by se měl podle nové akreditace učit dříve.

„V současné době se učí v letním semestru čtvrtého ročníku a v zimním semestru pátého ročníku. V tom doporučeném studijním plánu se nám posouvá o jeden semestr dopředu,“ vysvětlil Radiožurnálu.

Finanční právo ale není jediný předmět, který se má učit dříve, jak vysvětluje Boháč, když listuje novým doporučeným studijním plánem.

„Posouvá se nám výuka občanského práva. Student by měl podle doporučeného plánu začít studovat občanské právo hmotné již v prvním ročníku v letním semestru. Zatímco dnes ho studuje až ve třetím semestru. Ještě více je to vidět u trestního práva, které se nám posouvá do třetího semestru, zatímco dnes začíná v pátém semestru, tzn. na začátku třetího ročníku,“ dodává.

Více času na praxi

Právě díky posunutí předmětů chce škola studentům dát více času ve vyšších ročnících například na plnění praxí, které také budou nově povinné.

„Slibujeme si od toho větší zájem o studium práva, lepší absolventy i spolupráci s praxí a doufáme, že se nám také podaří, aby se fakulta vyrovnala těm zahraničním a aby výuka na pražské právnické fakultě odpovídala evropským standardům,“ vysvětluje děkan fakulty Jan Kuklík, proč škola vlastně studijní plán mění.

V Česku jsou celkem čtyři právnické fakulty - všechny také v poslední době řeší úpravu studijních oborů vzhledem k získání nových akreditací. Například Právnická fakulta Masarykovy univerzity ale tak velké změny nechystá.

„Platné právo se u nás učí už od druhého semestru po dobu několika let. Na základě předchozí akreditace došlo k tomuto posunu, na fakultě se to osvědčilo, a proto jsme v této praxi setrvali,“ říká mluvčí školy Tereza Fojtová.

Změny v předmětech

Také v Olomouci se studenti učí platné právo v nižších ročnících už delší dobu. Největší změnou prošel obor v roce 2009. Nová akreditace tak počítá spíš s drobnými změnami.

„Dospěli jsme k závěru, že pro studenty nepotřebujeme mít povinnou ekonomii, takže jsme ji přesunuli do volitelných předmětů. Naopak jsme do povinných přidali dějiny soukromého práva. Některé předměty jsme rozšířili – například mezinárodní právo veřejné a soukromé,“ říká proděkan školy Maxim Tomoszek.

Naopak podobně jako v Praze plánuje úpravu studijního plánu Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Povinné předměty škola přesunuje do nižších ročníků, aby měli studenti později prostor pro určitou specializaci.

„Kromě povinných předmětů budou uchazeči a přijatí studenti vybírat z bloků povinně volitelných předmětů. Na rozdíl od předchozích akreditací jsou bloky stanoveny tři – první se týká povinně volitelných předmětů českých odborných, druhý blok cizojazyčných odborných a nově třetí blok dovednostního charakteru – soudní praxe, soudní exekuce či simulovaný proces,“ dodává proděkanka Petra Jánošíková.

V Plzni už do upraveného oboru nastoupí studenti od letošního září. Na pražských právech pak nejspíš příští rok.