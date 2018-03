28. 12. 2015 |Robert Mikoláš |Zprávy ze světa

Nauč se jazyk, jen tak seženeš práci a začleníš se do společnosti. To je motto organizací, které pomáhají imigrantům zvládnout nástrahy cizího jazyka. Ať už je to němčina nebo třeba italština. Jedna taková škola je i v Miláně.