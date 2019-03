Kdo bude hodnotit slohové práce maturantů? Ministerstvo školství chce pravomoc vrátit školám

Minulý rok si studenti v celé republice při psaní slohových prací vybírali ze šesti stejných témat. Maturantka Magdalena zvolila charakteristiku „protože vypravování mělo špatné téma a úvaha také“.

Právě loni se slohové práce i centrálně hodnotily. To by se nyní mohlo změnit a práce by měli opravovat učitelé přímo ve školách.

„Skutečně nevidím přínos anonymního hodnocení na centrální úrovni. Myslím, že je mnohem důležitější znalost specifik písemného projevu konkrétního žáka. Stát by si vzal na starosti didaktické testy, což by vedlo ke zrychlení procesu,“ řekl Radiožurnálu ministr školství Robert Plaga (hnutí ANO).

A chystané změny vítá i Společnost učitelů českého jazyka a literatury. Podle jejich mluvčí Veroniky Valíkové nehrozí, že by učitelé svým studentům chtěli vylepšovat známky, pokud by jim hrozil špatný výsledek.

„My jsme opravovali slohy na školách mnoho let a vypadalo to tak, že když byla nějaká práce problémová a nebyli jsme si jistí, tak jsme se šli poradit s kolegou. Málokdo z nás si dovolil zavřít očko příliš,“ popsala.

Změny u slohových prací by měly platit od jara 2021. Návrh nejprve projedná vláda. Aby začal platit, musí ho také schválit Poslanecká sněmovna, Senát a podepsat prezident.