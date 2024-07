Torzo budovy ÚSTR vracíme státu. Stomilionový dluh pomůže zaplatit z rezerv, říká Kudrna

Ústav pro studium totalitních režimů se potýká s dluhem za nevydařenou rekonstrukci svého původního sídla. Kdy se ústav zřízený za účelem historického bádání zbaví svých reputačních potíží a kdo částku ve výši desítek milionů korun uhradí? „Pokud bychom to museli zaplatit ze svého, tak by to znamenalo konec naší instituce. Takže věříme, že dojde k uhrazení této sumy ze státních rezerv,“ říká ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Kudrna, historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Svým způsobem navazujeme na pořad z 10. července, kdy byl hostem senátor a historik Martin Krsek v souvislosti s volbou dvou nových členů Rady ÚSTRu. Mimo jiné jsme mluvili i o nevydařené rekonstrukci bývalého sídla ústavu. Vy se stále držíte vysvětlení, že za chyby může jednoznačně předchozí vedení ústavu?

Toho se nedržím já, ale je to výsledek nezávislé veřejnosprávní kontroly Ministerstva financí, která byla ukončena v květnu roku 2021.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nikdo nikomu nebrání zkoumat život rekreantů za normalizace, ÚSTR má ale zkoumat fungování represe, říká jeho ředitel Ladislav Kudrna

A poté je to stanovisko Finančního úřadu hlavního města Prahy, které nám za poslední dva roky poslalo šest platebních výměrů a s nimi spojenými penále, které se v drtivé většině vážou k oné zpackané rekonstrukci, kde, jak jste zmínil, jsme se dostali k částce, která přesahuje 90 milionů korun.

Máte v úmyslu podat v tomto smyslu trestní oznámení, ačkoliv ta dříve podaná byla odložena?

Trestní oznámení ze zákona podat musíme. Podáváme ho na základě toho, že máme nová zjištění právě ze strany Finančního úřadu Hlavního města Prahy.

Penále opravdu přesáhlo 90 milionů. Když uvážíme, že roční rozpočet vašeho ústavu je 100 milionů, kdo to zaplatí? Zaplatí to stát?

Když jste zmínil, že rozpočet Ústavu pro studium totalitních režimů je na tento rok přibližně sto milionů, tak je jasné, že pokud bychom to museli zaplatit ze svého, tak by to znamenalo konec naší instituce. Takže věříme, že dojde k uhrazení této sumy ze státních rezerv.

Neměl by se ÚSTR přeci jen nějak podílet na té částce?

My se na té částce podílíme. Tady se bavíme o „velkých“ pokutách, které se vážou k té rekonstrukci. Ta poslední byla za nezákonnou likvidaci azbestu, kde byla cena navýšena desetinásobně. Státu vznikla škoda přibližně 40 milionů.

Za to jsme dostali platební výměr a penále ve výši cca patnáct milionů, což pochopitelně zaplatit nemůžeme. Ale „menší“ pokuty samozřejmě hradíme ze svého rozpočtu a je to pro nás velká zátěž. Naposledy jsme kupříkladu ze svého rozpočtu platili nezákonné dělení státních zakázek ve výši 700 tisíc korun.

Zase pod jednou střechou

Co bude s torzem té budovy dál? Komu vlastně patří?

Torzo stále patří nám, ale v současné době provádíme veškeré administrativní kroky, abychom jej převedli na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současné době jsme situaci, kdy je to torzo už neopravitelné. To je v podstatě jen skelet, kterým se prohání vzduch a déšť, skelet obalený igelitem.

Když se v roce 2018 poslední odhady rekonstrukce šplhaly k jedné miliardě, tuším něco přes 800 milionů, tak nyní už jsme na částce dvou miliard, jelikož to torzo by nejprve muselo jít k zemi a poté by se musela vystavět úplně celá budova.

Ústav pro studium totalitních režimů se na sedm let přestěhuje do Paláce Archa. Už několik let nemá sídlo Číst článek

V současné situaci je naprosto nemyslitelné, že by ze státního rozpočtu byla uvolněna suma dvou miliard, nehledě na to, že ÚSTR by byl nadále bez střechy nad hlavou, protože taková rekonstrukce by zabrala minimálně dalších šest let.

Jenom připomínám, že k dnešnímu dni je to skoro 7,5 roku, co je Ústav pro studium totalitních režimů bez vlastního sídla, bez střechy nad hlavou.

Nedal by se ten lukrativní pozemek prodat, jako pozemek?

Nemůžeme s tím obchodovat. Je to majetek státu, který máme svěřený k užívání.

Jak jsem to pochopil, vy se jej rádi zbavíte, pokud to bude možné.

Možné to je na základě rozhodnutí vládní dislokační komise. Jak jste zmínil, od 1. září budeme mít nové sídlo, takže ze zákona to musíme převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který už dále bude postupovat podle zákona a podle státní „hierarchie“ nabízet jednotlivým státním úřadům.

V září se stěhujete do paláce Archa na Poříčí. Kdo zvolil toto nové sídlo ústavu?

Vzniklo na základě průzkumu trhu. Nové sídlo jednohlasně schválila 7. února roku 2024 vládní dislokační komise.

Je pravda, že nájem v paláci Archa, kam se od září stěhujete, je dvakrát vyšší, než je dosavadní v tom provizorním působišti Radost na Churchillově náměstí?

Pravda to není. V současné době platíme za jednu chodbu v domě Radost, plus soukromé nákladové prostory, cca osm milionů za rok.

83 milionů korun. Ústav pro studium totalitních režimů dostal účet za zpackanou rekonstrukci sídla Číst článek

V Arše, kde budeme po sedmi a půl letech pod jednou střechou, budeme za služby a nájem platit šestnáct milionů za rok. Takže se jedná o částku jednou tolik, ne dvakrát tolik.

A proč vám tedy současné prostory nevyhovují?

Jak jsem zmínil, je to provizorium, které trvá sedm a půl let. Zaměstnanci jsou rozeseti po celé Praze, takže se samozřejmě narušily sociální vazby, interakce a spolupráce.

Vedení a ekonomie sídlí na Radosti, zatímco většina výzkumných pracovníků sídlí na Branickém náměstí. Nemluvě o tom, že jak je známo, dům Radost, ten první československý mrakodrap, který letos slaví 90 let, se v dohledné době bude rekonstruovat a předělávat na soukromé byty.

Pokud ale vím, tak v paláci Archa máte pronájem na sedm let. Co potom, až vám vyprší smlouva?

Samozřejmě i nadále budeme v kontaktu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. My jsme samozřejmě tento krok pečlivě vážili a víme, že dlouhodobě, minimálně pět let, nebude v Praze žádná vhodná budova pro účely Ústavu pro studium totalitních režimů.

Kdy se podaří zpracovat archivy bezpečnostních složek? A jak Ladislav Kudrna rozumí snahám o objektivizaci pohledu na nedávnou historii? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.