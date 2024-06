Ústav pro studium totality dostal další penále. Výše pokut už přesáhla původní investice na opravu sídla

Celkové sankce za nevydařenou rekonstrukci sídla Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), která se odehrála zhruba před sedmi lety, se opět navýšily. Z více než 83 milionů korun vyskočily na 90,4 milionu. Mělo by tak jít zřejmě už o konečný účet za zpackanou akci. Radiožurnálu to potvrdil náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Nedvědický. Původní zpráva Praha 19:00 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Ústavu pro studium totalitních režimů během pokusu o rekonstrukci | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aktuální výměr na zaplacení penále dostal ústav za až desetinásobně předraženou zakázku na likvidaci azbestu z pláště dříve rekonstruované budovy jeho sídla v Praze. Výše penále je 6,7 milionu korun. Už dříve kvůli stejné věci dostal pokutu ve výši osm milionů korun.

Jak Radiožurnál popsal už minulý týden, Ústav pro studium totalitních režimů na pokuty nemá v rozpočtu peníze. Žádá proto finanční úřad vždy o odpuštění, s tím ale ani v předchozích případech neuspěl. Loni mu nakonec desítky milionů korun na již dříve vyměřené sankce poskytlo ministerstvo financí a nyní musí ústav žádat o další pomoc.

Viníky celé situace jsou podle ředitele ÚSTR Ladislava Kudrny i náměstka Nedvědického jednoznačně představitelé předchozího vedení, konkrétně ředitel Zdeněk Hazdra a jeho první náměstek Ondřej Matějka. Ti ale dlouhodobě jakoukoliv vinu odmítají. „My trváme na tom, že jsme nepostupovali chybně,” řekl dříve Radiožurnálu bývalý ředitel Zdeněk Hazdra.

Z budovy v pražské Siwiecově ulici každopádně dnes zbylo jen prázdné torzo. Rekonstrukce začala v roce 2017 za peníze poskytnuté ministerstvem financí, krátce po zahájení se ale začala komplikovat. Schválený rozpočet se navyšoval a v říjnu 2018 dalo tehdejší vedení pokyn k zastavení prací. Zároveň odstoupilo od smlouvy o dílo.

‚Těšili se na to‘

V té době se proinvestovalo už zhruba 80 milionů korun. Současná výše sankcí už je tak o víc než deset milionů korun vyšší než samotná „rekonstrukce“ budovy, která je podle současného vedení ústavu už zřejmě neopravitelná.

Celou spornou investici prověřovalo ministerstvo financí, které kontrolu ukončilo v květnu 2021 se závěrem, že došlo k celé řadě prohřešků. A hlavně, že práce měly být zastaveny dříve. Ne až v říjnu 2018, ale už v únoru. Bývalé vedení Ústavu pro studium totalitních režimů se proti tomu odvolalo, ale neúspěšně. Ministerstvo vše zamítlo. Poté nastoupil na kontrolu použití státních peněz na rekonstrukci budovy finanční úřad, který postupně vyměřuje sankce.

Zdeněk Hazdra, který se svými lidmi skončil ve vedení ÚSTR v dubnu 2022, považuje závěry kontrol za nesmyslné. A to jak ministerstva financí, tak i finančního úřadu. „Bohužel ta kontrola končila v době, kdy my už jsme tam nebyli, takže jsme se nemohli odpovídajícím způsobem bránit. Máme za to, že současné vedení se víceméně těšilo na to, až tohle přijde,“ uvedl bývalý ředitel.

Takové tvrzení ale ostře odmítl současný šéf ústavu Kudrna. „Pokuty uložené za chyby minulého vedení v žádném případě nevítáme. Kromě jejich finančního dopadu poškozují náš ústav navenek i při jednáních na ministerstvu financí,“ zdůraznil. Nikdo z jeho lidí se podle něj pochopitelně netěšil ani na pokuty, ani nemá radost ze zničeného sídla.

Odvolání byla zamítnuta

Jako lež pak Kudrna označil i to, že kontrola celé zakázky končila v době, kdy vedení Zdeňka Hazdry již v Ústavu pro studium totalitních režimů nepůsobilo a nemohlo se tak bránit. „Nezávislá veřejnosprávní kontrola ministerstva financí skončila v květnu 2021, zatímco Zdeněk Hazdra ve funkci skončil až o rok později,“ reagoval Kudrna.

Jeho náměstek Kamil Nedvědický pak dodal, že odvolání bývalého vedení proti závěrům ministerstva financí byla zamítnuta jako nedůvodná. „A my už jsme se odvolat nemohli, dvakrát proti témuž nejde,“ upozornil.

Pokud jde o navazující šetření finančního úřadu, ten fakticky vycházel z původních poznatků ministerstva. Konkrétní kauzu Generální finanční ředitelství na dotaz Radiožurnálu nechtělo komentovat. Obecně jde podle mluvčího Patrika Madleho ale o standardní postup.

„Příslušný útvar ministerstva financí vykonává veřejnosprávní kontrolu hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu, ale není orgánem kompetentním ke konstatování porušení rozpočtové kázně. Tímto orgánem je finanční úřad,“ uvedl Madle. Ten tedy obvykle dostane závěry prověrky ministerstva, následně podle Madleho zahájí daňovou kontrolu, která případně stanoví daně, tedy odvody za porušení rozpočtové kázně.

A právě tyto „daně“ a penále za původní chyby v rekonstrukci nyní na ÚSTR postupně přicházejí. „Proti rozhodnutím finančního úřadu jsme se samozřejmě vždy odvolali, navíc požádali o prominutí a posečkání. Zamítnuto,“ zdůraznil Nedvědický.

Vedení ústavu se chystá podat vzhledem k vyčíslení škody finančním úřadem kvůli rekonstrukci nová trestní oznámení. Ta předchozí byla v minulých letech policií odložena.