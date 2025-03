Trumpovo vítězství Babiše posílilo. O Americe ale mluvit nechce, řeší prý jen Česko, říká Dolejší

Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývá šest měsíců. Otázka obranyschopnosti Česka tak bude nejspíš řešit až příští vláda v nadcházejícím volebním období. Přitom právě teď se v Evropě debatuje o posílení vlastní obrany. „Strany, které jsou součástí kabinetu Petra Fialy (ODS), na tom nejsou s preferencemi nejlíp. A zatím to ani nevypadá, že by chytily situaci za pačesy,“ říká v pořadu Osobnost Plus politický komentátor Václav Dolejší.

Osobnost Plus Praha 22:47 11. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít