Tuniskem v karavanu. Cizince ve vnitrozemí skoro nepotkáte, přitom má co nabídnout, říká česká rodina

V úplně zapadlé části Tuniska, v oblasti Gasrín, u alžírských hranic, kam turisté nezavítají, jsem potkal auto s českou budějovickou poznávací značkou, a s karavanem.

V úplně zapadlé části Tuniska, v oblasti Gasrín, u alžírských hranic, kam turisté nezavítají, jsem potkal auto s českou budějovickou poznávací značkou, a s karavanem.

Zpoza volantu hbitě vyskakuje pán, který se mi představuje jako Josef, a hned se ptám, kde všude v Tunisku už byli.

„Vlastně jsme ho objeli ke dnešnímu dni skoro celý, chybí nám jen severní pobřeží od Tabarky po Bizerte, a jinak jsme to obkroužili úplně.“

Cizince v této části Tuniska nepotkali. „Až tebe teď. Potkali jsme dva motorkáře. A s dětmi vůbec nikoho,“ říká Josef.

Za autem mají přívěs, který má zvláštní tvar a vypadá jako pro psy. „Je to karavan, který se rozdělá. Spí tady velitel posádky.“ popisuje. Má dvě části. Do horní se leze po žebříku a spí tam Josefovy dcery. Celkem rodina cestuje ve čtyřech – Pepinka, Leontýnka a žena Klára.

Kempování v Tunisku

V Tunisku jsou už měsíc. Jak mi říká Klára, na cestách hodně kempují, ale Tunisko kvůli vysokým teplotám na to není úplně vhodné.

„Tunisko je super, ale ohledně echtovní kempařiny tady není kempů moc, anebo jsou to opravdu spíš taková obyčejná stání pro karavany, kde není přípojka ani žádné zázemí pro hygienu,“ přibližuje podmínky cestování Josef.

Na otázku, zda je vhodné cestovat Afrikou v červenci a srpnu mi s úsměvem odpovídají, že teploty se od pražských liší jen o pět stupňů. Přiznávají, že to ale není nejvhodnější. „Ale je léto, lidé mají dovolené, prázdniny, takže se to nabízí. Všechno se dá, když člověk chce.“

Rodina netráví čas v autě přejížděním každý den. „Máme to tak, že se vždycky snažíme být tři dny na jednom místě, rozbijeme cirkus a pak autem vyjíždíme na takové hvězdicové výjezdy kolem základny.“

Mezitím se dozvídám, že Josef se svou ženou Klárou a malými dcerkami jezdí s karavanem vlastně pořád. Josef přitom natáčí cestovní reportáže a dodává je soukromým médiím, což rodinu živí.

Dvě stě dní na cestách

„Býváme až dvě stě dní v roce na cestě. Takže naše děti nechodí do školy ani do školky. Jsou to domškolačky,“ popisuje Klára. Dívky jsou vedené v kmenové škole, kam jezdí dvakrát do roka na přezkoušení.

Dcera Josefína se mi ale přiznává, že se jí po kamarádech někdy stýská. „Ale je to lepší než sedět ve škole,“ doplňuje. Obě dcery cestování baví. V autě mají i přenosný dětský pokojíček. Ukazují mi hračky v batůžcích.

„Taky jsme teď povinně sjížděli Hvězdné války, protože jsme navštívili tady v Tunisku všechna filmová místa, kde se Hvězdné války natáčely,“ chlubí se dívky.

Na závěr našeho povídání dostávám cestovatelské doporučení v Tunisku.

„Na Daharu udělali trek, asi 160 kilomentrů přes Dahar, je to turisticky značené, takže se Dahar dá přejít pěšky,“ popisuje s nadšením Josef.

„A ještě jedna věc, jestli milujete hvězdy: je to naprosto nedotčená oblast bez jakéhokoliv světelného smogu,“ doplňuje.

Tahle česká rodina na cestách tvrdí, co sám můžu potvrdit, a to, že v Tunisku vůbec není těžké ani nebezpečné stále něco nového objevovat.