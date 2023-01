TikTok láká turisty z celého světa do pražské Městské knihovny na umělecké dílo Idiom

Stačilo dvaceti sekundové video, aby se návštěva pražské knihovny stala hitem. Může za to tak trochu umělecké dílo „Idiom“, které turisté z celého světa objevili na sociálních sítích. Tvoří ho osm tisíc knížek, které pomocí zrcadel vyvolávají dojem nekonečného sloupu. A protože jej lidé chtějí vidět, tvoří se před Městskou knihovnou na Mariánském náměstí fronty. Praha 13:45 7. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fronty lidí před uměleckým dílem Idiom | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

„Je to opravdu kouzelné a nádherné! Nikdy jsem nic takového neviděla. Opravdu stálo se to se sem jít podíva,“ Nejen Karlův most, Pražský hrad, nebo orloj na Staroměstském náměstí se dostal na seznam turistických cílů Anny Marie, která se svým přítelem přiletěla do Prahy z Itálie.

Stejně jako desítky dalších turistů z celého světa na takzvaný "sloup vědění" narazili během přehrávání krátkých videí, které se šíří sociálními sítěmi. Sloup z osmi tisíc knih přitom v knihovně není žádnou novinkou. Ve foyer je už od roku 1998.

„Na tohle skvělé místo jsme narazili na Instagramu, stejně jako na páternoster, který jsme viděli před chvílí na pražském magistrátu,“ říkají s mobilem v ruce, připraveni natočit si svoje video, turisté z USA.

„Pro mě je to neuvěřitelný příklad toho, jak sociální sítě dokáží ovlivnit myšlení lidí natolik, že přijedou do cizího města a stoupnou si na hodinu do fronty, aby si mohli pořídit ten stejný záběr, který viděli na sociální síti,“ komentuje obrovský zájem o Idiom Lenka Hanzlíková, mluvčí pražské městské knihovny.

Na dotaz, zda turisté způsobují v knihovně problémy odpovídá, že od začátku roku je v knihovně rušno.

Dílo v centru dění

„Když tady byli turisté mezi vánočními svátky, tak knihovna fungovala v takovém vánočním režimu, takže se to nebilo s běžným provozem knihovny. Teď už je leden, začalo zkouškové období a knihovna je plná i běžným provozem. Vstupní hala je sice veliká, je to obrovský nástupní prostor, ale na druhou stranu, Idiom je v naprostém centru, je to středobod haly a kolem něj procházejí všechny komunikační trasy a je trochu problematické všechno skloubit,“ doplňuje Hanzlíková.

Knihovna turisty informuje v angličtině, aby se před Idiomem neshlukovali. Zároveň si pro ně připravila speciální QR kód, po jehož naskenování získají další informace.

O díle slovenského umělce Mateje Kréna několikrát točil i novinář a youtuber Janek Rubeš, který tvrdí, že internetová videa z jednoho konkrétního místa se nabalují jako sněhová koule.

'Díky TikToku'

„Určitě jsem Idiom několikrát ukázal, když jsem v jednom z videí říkal, že je populární na TikToku. Ale ano, máme částečně podíl na tom, že jsme zpopularizovali toto umělecké dílo,“ domnívá se Rubeš.

Mezi další, kteří video natočili, patří i letuška, jejíž video s Idiomem na instagramu vidělo více než šest milionu lidí.

Fronty lidí před uměleckým dílem Idiom a youtuber Janek Rubeš | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

Podle Janka Rubeše je pes zakopaný v tom, jak fungují algoritmy sociálních sítí.

„Lidé jsou v nějaké destinaci a někdo jim řekne, kam mají jít. Je to úplně stejné, jako když jsme v minulosti používali cedule na ulici. Dnes už používáme Tik Tok. Je to úplně stejná věc, akorát s tím rozdílem, že cedule na ulici zasáhla jenom lidi, kteří šli po ulici. Zatímco TikTok zasáhne všechny turisty, kteří jsou aktuálně v Praze a mají telefon. Což jsou všichni,“ doplňuje Rubeš.

Na Idiom většinou stojí frontu mladí lidé, kteří video následně nahrají na sociální sítě. Jejich přátelům se líbí, označují ho srdíčkem a tím se umělecké dílo dostává do povědomí dalších lidí z celého světa.

Podle pravidel knihovny by si turisté dílo měli fotit pouze pro vlastní potřebu a bez stativu. I na to upozorňuje jedna z cedulí, která je na sloupku vedle několik metrů vysokého knižního tunelu.

Knihovna ho za 22 let několikrát přestavovala. Na vině ale tentokrát nebyli jenom turisté. Dílo se musí pravidelně udržovat i z toho důvodu, že pod knihovnou jezdí pražské metro.

Městská knihovna očekává, že fronta na nějakou dobu ustane v souvislosti s úbytkem turistů v lednu. Knihovna teď přemýšlí o tom, jak z takového zájmu turistů těžit - aby nešlo jen o krátkodobou návštěvu.

Fronta do knihovny? Chtějí si všichni před koncem roku prodloužit průkazku? Ne, nějaký influencer dal na TikTok Idiom https://t.co/IaR0CvAeoW pic.twitter.com/jdDkEkX3UQ — Petr Kočí (@tocit) December 28, 2022