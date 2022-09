‚Nelze tolerovat osobně motivované, účelové jednání prezidenta.‘ Žalobcům vadí nejmenování Bodláka

Je nepřijatelné, aby důvodem pro nejmenování soudce bylo to, že kandidát vykonával působnost státního zástupce, či dosavadní funkční zařazení kandidáta v justiční soustavě. V prohlášení to uvedla Unie státních zástupců, která reagovala na to, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat státního zástupce Marka Bodláka soudcem. Bodlák je řadovým členem unie. Vyjádření Hradu ČTK zjišťuje.

