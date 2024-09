Ústecký, Olomoucký a Vysočina. Jednáme o vládě ve třech krajích, snad se dohodneme, říká Fiala z SPD

Místopředseda SPD vnímá krajské volby jako úspěch pro svou partaj, nyní se soustředí na povolební vyjednávání. „Bude zvláštní, jestli půjde ANO v krajích s vládními stranami, a ne s námi,“ říká Radim Fiala a doplňuje, že jednání probíhá ve třech krajích. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál také přibližuje, jaká panuje v SPD spokojenost se spojováním s menšími stranami jako je Trikolora, PRO nebo Svobodní. Rozhovor Praha 16:33 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference SPD | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve většině krajů jste pětiprocentní hranici překročili těsně, výjimkou je Ústecký, kde jste získali před deset procent, a váš Olomoucký, kde to bylo přes devět procent. Máte už představu, jestli se vám někde povede být součástí krajské vlády?

O koalicích jednáme v Ústeckém a v Olomouckém kraji i na Vysočině. Jednání samozřejmě ještě nejsou u konce.

Ale já bych si přál, aby to dopadlo, protože když budeme moci prosazovat svůj program přímo ve vedení krajů, tak to pro nás bude ještě daleko větší úspěch. A hlavně budeme moci lidem dokázat, že tady k něčemu jsme a že umíme plnit to, co říkáme.

Olomoucký kraj

Jak byste případně brali to, kdyby vás vítězné ANO ve zmíněných krajích nevyužilo a šlo raději s některou ze stran vládní pětikoalice? Na celostátní úrovni totiž vidíme velký boj mezi opozicí a vládou, na krajích ale už se první spojenectví napříč touto linií rýsují…

Museli bychom to respektovat, protože ANO je vítěz voleb, to je neoddiskutovatelné. Ale samozřejmě by to bylo zvláštní rozhodnutí, když to řeknu diplomaticky. Hlavně pro lidi by bylo zvláštní, kdyby největší opoziční strana šla s někým z pětikoalice do povolebních koalic v krajích.

Jejich programy na sebe totiž dost naráží, takže bychom sledovali, co z toho vzejde. Věřím, že to dopadne a že v krajích, kde máme s hnutím ANO většinu, se snad dohodneme.

Ústecký kraj

Jak v SPD hodnotíte krajské volby? Máte 32 zastupitelů, oproti 35 obhajovaným. Kandidovali jste v různých koalicích spolu se stranami Trikolora, PRO 2022 a Svobodní. Ti na vašich kandidátkách získali celkem dalších devět mandátů, takže 41. S tímto počtem váš předseda Tomio Okamura pracuje, když volby hodnotí jako úspěšné. Panuje skutečně s výsledkem spokojenost?

Koalice s těmito partnery jsme pro krajské volby dělali z toho důvodu, aby nepropadl žádný hlas. Jak ukázaly evropské volby, zvlášť ty menší strany se nedostanou na pět procent, takže jsme je chtěli spojit a sjednotit, protože to jsou také národně konzervativní strany jako SPD. A to se podařilo.

Náš cíl byl uspět ve všech 13 krajích. Povedlo se nám to ve 12, což je nárůst o tři kraje, než jsme měli v posledních krajských volbách. Jsme spokojeni, SPD posiluje.

A hodnotíte jako úspěšné i to samotné spojování s menšími koaličními partnery?

Ano, to také. Po krajských volbách si sedneme a uvidíme. Uděláme analýzu toho, co se podařilo, co nepodařilo, co mohlo být lepší, a společně se dohodneme, jestli ve spolupráci budeme pokračovat, nebo ne. Ale to bude na rozhodnutí všech stran.

Kandidáti strany PRO Jindřicha Rajchla získali z nevolitelných pozic na kandidátkách celkem sedm mandátů díky preferenčním hlasům. Nevidíte to pro budoucí volby jako potenciální ohrožení této vaší nové spolupráce, že mají evidentně odhodlané voliče, kteří si je na kandidátkách dokážou najít?

Existují mechanismy, jak se s tím do budoucna můžeme velmi dobře vyrovnat. Naše spolupráce i tak může pokračovat, protože pokud tam zařídíme mechanismy, které by tomu zabránily, abychom my nebo oni kroužkovali, tak si myslím, že spolupráce může být i do budoucna dobrá.

Ale samozřejmě nikdo už nechce dopadnout jako Piráti s hnutím STAN ve sněmovních volbách 2021.

Co za mechanismy proti kroužkování máte na mysli?

Že se třeba domluvíme, že budou kandidovat jen v některých krajích, kde jsou silnější, a v jiných krajích třeba vůbec ne.

Jednou z neúspěšných stran v těchto krajských volbách byla Přísaha, která nedosáhla na žádného krajského zastupitele, zatímco v eurovolbách měla společná koalice Přísahy a Motoristů přes deset procent. V posledních měsících jste na sebe v médiích a na sociálních sítích vzájemně útočili. Berete to možná jako jeden z dílčích úspěchů, že jste v tuto chvíli dokázali odvrátit jejich snahu získat i vaše voliče?

Takto to nehodnotím. V každém případě jsem před volbami říkal, že jsme otevření diskutovat s kýmkoliv. Přísaha nechtěla, a pokud si pamatuju, tak její předseda Róbert Šlachta říkal, že s SPD nechce spolupracovat. My to tak nebereme. Pro Přísahu to byl neúspěch. To je asi tak všechno, co bych k tomu teď mohl říct.

Takže v rámci koalic, jak jste teď měli s Trikolorou, PRO a Svobodnými, tak z vaší strany by vám případně nevadila ani s Přísahou? Kdyby teda měli zájem i oni?

Přísaha zatím zájem nemá. A odmítají to i Motoristé. Takže o tom zatím neuvažujeme, ale za sebe říkám… Nikdy neříkej nikdy.

Kraj Vysočina