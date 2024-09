Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě nefunguje. Splašky tečou do Odry, oprava potrvá tři měsíce

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívozu zůstává po záplavách mimo provoz. Podle společnosti Ostravské vodovody a kanalizace její obnova potrvá tři měsíce. V čistírně momentálně nefunguje ani mechanické čistění, které zachytává největší kusy odpadu. Splašky tak tečou přímo do řeky Odry a odtud i do Polska. Situací už se zabývá Česká inspekce životního prostředí. Ostrava 15:23 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evakuace ostravských obyvatel při povodních v září 2024 | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Do areálu Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívozu se teď vlivem škod, které tady povodeň napáchala, nedá dostat. Co ale dokazuje, že voda dosahovala až před hlavní bránu areálu, je například zabahněná tráva a vynesený nábytek se spotřebiči.

Podle mluvčího Jaromíra Krišici se v areálu stále odčerpává voda. „Dosahovala místy až šest metrů. Došlo ke kolapsu všech elektronických zařízení,“ popisuje Krišica.

V čistírně tak nefunguje ani mechanické čištění, které zachytává největší odpad. „Mechanické bude zprovozněno tak do tří měsíců, to chemické, tedy další stupeň, bude následovat v dalších měsících,“ vysvětluje Krišica. To ale znamená, že veškerá odpadní voda teď teče přímo do Odry.

To, co kritickou situaci podle společnosti jemně mírní, je fakt, že se odpadní voda ředí s vodou v řece. „Vodnatost řeky Odry je poměrně vysoká, dochází k naředění splašků. Nicméně kdyby to tak pokračovalo nadále, může dojít k narušení ekologické rovnováhy,“ dodává Krišica.

Kvalitu vodu v řece zatím monitoruje Česká inspekce životního prostředí, která data posílá i ministerstvu. „Nebyla zaznamenána žádná mimořádně závažná havárie spojená s únikem závadných látek,“ dodává ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Čistírna částečně patří městu, podle kterého bude její oprava jednou z nejdražších. Je to opravdu velký problém. „Tady ty škody odhadujeme, bavíme se o hrubých odhadech, na 300 a více milionů korun,“ vysvětluje primátor Jan Dohnal (ODS).

Podle České inspekce životního prostředí je současná situace prakticky neřešitelná. „Odpadní vody z velké části Ostravy do povrchových vod tečou a nějakou dobu ještě potečou. V tomto kontextu se také intenzivně zabýváme problematikou vypouštěných průmyslových vod, které lze řešit například omezením provozu, zachytáváním do retenčních nádrží nebo odvážením na funkční čistírny odpadních vod,“ dodává mluvčí Miriam Loužecká. Dovoz průmyslových odpadních vod v cisternách už čistírna zastavila.