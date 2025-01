Útok nožem na šest lidí v Praze má dohru. Soud poslal muže na šest let do vězení

Útočník loni v červnu na čerpací stanici v pražských Holešovicích napadl postupně šest lidí. Motorkáře dokonce bodl nožem do krku. Teď za to padl u soudu trest: útočník má jít podle verdiktu na šest let do vězení. Rozsudek není pravomocný.

Praha 15:30 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít