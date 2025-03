V Česku se zrychluje šíření žloutenky typu A. Od začátku roku přibylo 320 případů onemocnění

V Česku se zrychluje šíření virové hepatitidy A, známé také pod názvem infekční žloutenka nebo nemoc špinavých rukou, vyplývá z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Letos do 28. března ústav eviduje 320 případů onemocnění, což je víc než polovina počtu za celý loňský rok. SZÚ proto doporučil dbát na prevenci doma i při cestách do zahraničí. Praha 9:44 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejlepší prevencí proti žloutence typu A je očkování | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Už data v loňském roce, kdy jsme zaznamenali 636 infikovaných včetně dvou úmrtí, ukazovala na postupné šíření nákazy napříč celou republikou a tento trend bohužel pokračuje,“ uvedl SZÚ.

2:13 V Moravskoslezském kraji se objevilo 220 případů žloutenky typu A za rok. Jedno z ohnisek je i v Ostravě Číst článek

Onemocnění se podle dat ze zahraničí šíří také v dalších nejen evropských zemích, upozornil. Nákaza má dobré podmínky k šíření vzhledem k dlouhé inkubační době, která může trvat až 50 dní, a často bezpříznakovému průběhu.

Nemoc špinavých rukou se žloutence typu A říká, protože k jejímu šíření významně přispívá nedodržování základních hygienických návyků. „Největší problém to bývá u malých dětí, v sociálně vyloučených komunitách, u lidí bez domova, na ubytovnách a podobně,“ uvedl SZÚ.

Virus se přenáší také znečištěnou vodou, nebezpečné jsou například i kostky ledu z takové vody, varoval. „V exotických zemích se proto nedoporučuje používat vodu z veřejného vodovodu ani k čištění zubů,“ napsal ústav. Závadné mohou být například i saláty, ovoce nebo jiné tepelně nezpracované potraviny omyté kontaminovanou vodou. Přenos je možný i přes kliky dveří nebo madla v dopravních prostředcích.

Evidované případy

4:59 Hygienička: Část lidí v Ostravě povinně naočkujeme proti žloutence. Už před povodní tu bylo ohnisko Číst článek

Od loňského jara epidemii žloutenky řeší hygienici v Moravskoslezském kraji. Loni zaznamenali 216 případů, což je nejvíc za posledních minimálně 20 let, předloni to bylo jen pět nakažených. První ohnisko vzniklo v Ostravě-Přívoze, koncem roku pak další v Ostravě-Zábřehu. Nejvíce nakažených připadá právě na krajské město.

Od začátku loňského roku do konce února hygienici evidují 265 případů, z toho 164 je v návaznosti na primární ohnisko v Přívoze. Nákaza se ale rozšířila i do jiných okresů, i když v menší míře. Kvůli zářijovým záplavám hygienici preventivně očkovali proti žloutence lidi z Přívozu, jehož část se ocitla pod vodou. V lednu pak nařídili další mimořádné očkování v novém ohnisku nákazy v Zábřehu.

V Česku kvůli dosavadnímu nízkému počtu nákaz a málo rozšířenému očkování proti žloutence typu A přibylo lidí bez ochranných protilátek, což se týká především dětí a mladých dospělých, upozornila zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Kateřina Fabiánová.

2:54 V Libereckém kraji stoupá počet případů nákazy žloutenkou. Hygienici zavádí opatření ve školách Číst článek

„Jsou to jedinci, kteří se s onemocněním dosud nesetkali a mají větší pravděpodobnost se při styku s infikovanou osobou nebo kontaminovanými předměty nakazit. To dokazují lokální epidemie ve vnímavé populaci v posledních letech,“ dodala.

Prevence

Nejlepší prevencí je podle hlavní hygieničky a ředitelky SZÚ Barbory Mackové očkování, ideálně v dětském věku, protože úplné očkování chrání dlouhodobě. V Česku jsou k dispozici bezpečné a účinné očkovací látky pro děti od jednoho roku věku i pro dospělé, uvedla. Stát očkování proti žloutence typu A s výjimkou některých příslušníků integrovaného záchranného systému nehradí.

Zvýšené výskyty virové hepatitidy A v Česku zdravotníci zaznamenali na konci 90. let, v letech 2008 až 2010 a také 2016 až 2017. Nemocnost i tehdy byla zpravidla nejvyšší u předškolních a školních dětí, koncem 90. let navíc i ve věkových skupinách od 15 do 24 let. K tomu tehdy podle SZÚ přispělo rizikové chování mladých lidí v souvislosti s užíváním drog.