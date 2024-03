V doktorském studiu má dojít ke změnám. ‚Bude možné kombinovat mzdu a stipendium,‘ říká Bek

Doktorské studium se má výrazně proměnit, přichází s tím novela vysokoškolského zákona. Ve středu ji probere vláda. Doktorandi by podle návrhu měli být lépe placeni, na druhou stranu jich bude méně. „Z mého pohledu je ještě důležitější ale to, že novela umožňuje v případě doktorandů kombinovat stipendium a mzdu a dokonce umožňuje financovat studium jenom mzdou,“ řekl Radiožurnálu ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Praha 12:13 27. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co je cílem změn podmínek doktorského studia? Co se ještě ve studiu musí změnit?

Změna, kterou přináší dnešní novela, se týká opravdu především financování, nedotýká se nijak zásadně obsahu studia. To je něco, co se nedá řešit přímo novelou. Tady opravdu jde o to, aby se nastartovaly podmínky pro doktorandy, které jim umožní se věnovat studiu tak, jak mají.

Dosavadní praxe totiž byla na různých univerzitách poměrně rozdílná, některé univerzity nebo jejich fakulty dávaly doktorandům vyšší stipendia, některé jim dávaly to minimum, které přicházelo v rámci dotace od státu. Tahle novela přináší jakýsi minimální práh, který by měl umožnit doktorandům to, aby se skutečně věnovali svému doktorskému studiu.

Z mého pohledu je ještě důležitější ale to, že novela umožňuje v případě doktorandů kombinovat stipendium a mzdu a dokonce umožňuje financovat studium jenom mzdou, což bude případ, který bude nastávat postupně na vysokých školách. Vyřešilo by to jiný bolavý problém doktorandů a to je to, že tím, že nemají mzdu, tak třeba nemohou žádat o hypotéku nebo se komplikuje rodičovská dovolená. Prostě celá řada věcí, které běžní zaměstnanci mají vyřešeny, tak doktorandi, kteří pobírají stipendium, nemohou nárokovat.

Kolik je teď na veřejných školách doktorandů a máte nějaký odhad, kolik jich po změně bude?

Přiznám se, že z hlavy nevím to číslo. Ale součástí toho návrhu je dohoda s vysokými školami, že zatímco dosud se přijímalo ročně přibližně 4000 nových doktorandů, tak by se počet interních doktorandů, kteří pobírají stipendia, měl snížit o čtvrtinu. Kromě toho část doktorandů studuje v kombinovaném studiu, v tom případě žádné nároky na stipendium nemají. Česká republika dlouhodobě patří k zemím, kde je počet doktorandů ve studentské populaci poměrně vysoký.

Pojďme k financování mateřských, základnách i středních škol. Váš resort slíbil 800 milionů, které chyběly na platy 2500 nepedagogů, jenže někteří ředitelé si stěžují, že na peníze podle pravidel ministerstva nemají nárok, protože disponují penězi na odměny učitelů. Skutečně mají z těchto peněz pro učitele platit uklízečky a kuchařky?

Je to takhle: ministerstvo nic takového nezakazuje. Samozřejmě máme 8000 ředitelů škol, kteří jednají s krajskými úřady, a samozřejmě nedohlédnu, co se odehrálo v komunikaci kterého ředitele s kterým úřadem, ale ministerstvo nic takového nezapovídá.

Na druhé straně, to, že by byly v rozpočtu školy nějaké peníze na odměny učitelů striktně vázané, je prostě pověra. Je to tak, že stát přiděluje školám jejich rozpočet, napočítá ho podle nějakých vzorečků, které se vztahují na počty učitelů, jejich úvazky, na počty úvazků nepedagogů, a z toho vznikne rozpočet školy, se kterým ředitel má hospodařit a má zaručit fungování školy. I v minulosti běžně ředitelé škol používali prostředky volně, někdy to, co je přiděleno podle počtu nepedagogů, použili z části na jiné pedagogické pozice nebo obráceně, to je prostě normální a patří to k běžnému fungování školy.

Důležité ale je, že jsme vyčlenili 800 milionů korun, které mají k dispozici školy v dohadovacím řízení a teď je posuzována individuální situace každé školy. Jestli má dost peněz na to, aby zajistila své řádné fungování.

Poprosím ideálně jednoslovnou odpověď. Budou mít letos učitelé průměrný plat ve výši 130 procent průměrné mzdy, jak je to od loňska uzákoněno?

Na to se nedá odpovědět jednou větou, pokud nemám trochu švindlovat, protože stát negarantuje konkrétnímu učiteli 130 procent, nikdy to neřekl. Stát je zavázán zákonem rozpočtovat na platy učitelů částkou, která odpovídá 130 procentům.

Ale když se to rozpočtuje v roce 2023 na rok 2024, tak se bere za výchozí skutečnost předchozího roku 2022. Takže samozřejmě reálně průměrný plat učitelů v letošní roce nebude dosahovat 130 procent aktuálního průměrného platu, ale je ten rozpočet vytvořen s časovým zpožděním.