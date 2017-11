V Praze se na ulici potulovalo přes 260 chráněných želv. Není jasné, odkud se vzaly

V Praze-Štěrboholích se volně na ulici pohybovalo 264 chráněných suchozemských želv zelenavých. Zatím ale není jasné, kde se tam vzaly. Podle České inspekce životního prostředí je jednou z variant nelegální dovoz. Inspektoři želvy postupně posbírali a převezli do záchranných center v pražské a plzeňské ZOO. Uhynula jen dvě zvířata. Praha 17:05 30. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chráněné želvy zelenavé nalezené u silnice v Praze-Štěrboholích. | Foto: cizp.cz

Kde se želvy staré přibližně tři až deset let vzaly, není jasné. „Šlo o druh, který je chráněný úmluvou CITES a ohrožený vyhynutím. V České republice se ve volné přírodě nevyskytuje, pochází z jižní Evropy. Vztahuje se na něj ze zákona povinnost prokázání původu,“ uvedl Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí.

Jak napsal server České inspeckce životního prostředí, inspektoři želvy postupně posbírali a převezli je do záchranných center ZOO Praha a ZOO Plzeň. Uhynula pouze dvě zvířata. „Dobrá kondice želv svědčí o tom, že by mohly pocházet z farmového chovu v některé ze zemí původu. Jedna z verzí je, že mohly být do Česka nelegálně přivezeny, bez prokázání původu by však nešly legálně prodat, proto se jich eventuálně mohl někdo zbavit,“ řekl Geuss.

Exemplář za 1500 korun

Mezi chovateli se dle inspekce jeden exemplář želvy zelenavé prodává za zhruba 1500 korun, maloobchodní cena je ale vyšší.

Protože vlastník želv není znám, provedli inspektoři správní řízení o jejich zabavení s neznámou osobou. Želvy v současné době v záchranných centrech hibernují a Ministerstvo životního prostředí rozhodne, kam budou dále umístěny.

