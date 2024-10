Pád člověka zastavil metro B v úseku mezi stanicemi Nové Butovice a Florenc. Muž na místě zemřel

Pád člověka do kolejiště ve stanici Smíchovské nádraží přerušil dnes odpoledne provoz metra linky B mezi stanicemi Nové Butovice a Florenc. Ve zbylých úsecích dotčené linky B, tedy mezi stanicemi Zličín - Nové Butovice a Florenc - Černý Most, je provoz zachován. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku a vyjádření hasičů na síti X.

