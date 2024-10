Ve škole v teplých botách a oblečení. Gymnázium v Jeseníku po povodni netopí a není jasné, kdy začne

V jesenickém gymnáziu se stále netopí. Budovu se po povodních zatím nepodařilo připojit k plynu. „A vlastně nikdo nám není schopen ani výhledově říct, kdy se povede něco rozjet,“ říká ředitelka Šárka Hynková. Aby bylo ve třídách alespoň trochu teplo, jsou na chodbách i ve třídách v provozu vysoušeče zdiva a přímotopy. Přízemí gymnázia navštěvují i žáci základní školy z České Vsi, jejich školu poničila povodeň vážněji. Jeseník 10:53 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jesenické náměstí po velké vodě (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tak já vás poprosím, abychom se koukli, jestli všichni máte sešity a učebnice, kromě Vojty, tomu uplavala aktovka,“ začíná učitelka Sivlia Svobodová hodinu chemie pro devátou třídu původně z České Vsi - první oficiální hodinu chemie po povodních, jak říká. Nejen ona, ale i děti sedí v lavicích v mikinách a svetrech. Venku je šest stupňů a mrholí.

Školu zachraňují vysoušeče, které zároveň i topí. „Ale bohužel přesto, že už skoro celé město má plyn, my jsme prostě na nějaké smolné větvi, která je ještě stále zatopená,“ popisuje ředitelka Hynková situaci s topením. Kromě vysoušečů školu zahřívají přímotopy.

Na dotaz, kdy se začne ve škole zase topit, ředitelka odpovídá, že neví.

„Byla jsem docela nemile překvapená, nikdo nám není ani výhledově schopen říct. To mě mrzí, protože kam přijdu, všichni se chlubí, že už topí. Já vím, že je to hrozně těžké i pro ty firmy, že ony sami nevědí a jsou šťastné, když se jim něco povede rozjet. Ale my jsme škola, máme tady 400 žáků,“ uvádí Hynková.

Žáci kromě teplého oblečení mohou v budově chodit i v teplých botách. Vyučující kvůli zimě netrvají na přezůvkách.

Ředitelka dodává, že ačkoliv ve škole stále pokračují stavební práce, od příštího týdne už na gymnáziu obnoví výuku v celém rozsahu. Pokud ale rodiče děti za těchto podmínek do tříd poslat nechtějí, jsou žáci automaticky omluvení.

Tělocvična školy v České Vsi po povodni. Odtud se žáci do jesenického gymnázia načas přemístili | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas