VIDEO: Ve Věznici Jiřice vychovávají vodicí psy pro nevidomé. Teď pečují o dvě nová štěňata labradorů

V projektu výchovy budoucích vodicích psů se vězni v otevřené Věznici Jiřice dosud postarali už o dvanáct štěňat. Teď přebrali od zástupců brněnské školy pro výcvik vodicích psů další dvě. O štěňata labradorského retrívra budou pečovat vězni Marek a David.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve věznici Jiřice natáčela reportérka Laura Hájková

„Ty jsi moje holka, viď,“ tak se pan Marek loučí s fenkou Mini, která ve věznici Jiřice strávila rok. Dnes odjíždí, ale zároveň se sem stěhují dva malí labradoři. Jeden černý, druhý hnědý.

Dvouměsíční štěňata dostala jména Zeus a Zircon. Jejich noví chovatelé už nějaké zkušenosti s péčí o zvířata mají. Vězeň David je má z doby, kdy byl na svobodě, a pro Marka je to už druhý pes v otevřené věznici.

„Tak tady máme Zikiho a David má Zeuse. Jsou nádherní a máme z nich radost. Mám pejsky hodně rád a jsem taky rád, že tady s nimi můžu být, že mám kamarády,“ představuje Marek nové psí přírůstky.

Podle Milana Dvořáka z brněnské školy pro vodicí psy je tahle štěněcí dvojice už sedmá, která výcvikem ve zdejší věznici projde. „Tady si budou zvykat na lidi, aby byla štěňata dobře vychovaná, aby se nevenčila doma, neničila věci a nespala v posteli. A když si po roce pro ně přijedeme, aby z nich byli slušně vychovaní psi.“

Projekt nemá pomoci jen nevidomým, ale právě i vězňům. Má u odsouzených posilovat zodpovědnost a odbourávat stres.

„Pro nás to má obrovský přesah, zejména ve smyslu rozšíření vnímání odsouzených. Jaké to je, o někoho se starat, jaké to je o něj třeba časem přijít. A ve chvíli, kdy jim to vezmeme, tak se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat a pro ně je to kolikrát úplně nový pocit. A jen s tím pocitem pak jde dále pracovat,“ vysvětluje ředitel věznice Zdeněk Herman.

Kromě péče o psy mohou vězni vykonávat i další činnosti, které je připravují na návrat do běžného života. V otevřené věznici je pěstitelská a chovatelská zóna, kde jsou například klokani, páv, lama, králíci a další zvířata. Podle Hermana si tak vězni zvykají na to, že i po práci následuje nějaká další práce doma.

Otevřená věznice funguje v Jiřicích od roku 2017, do programu bylo dosud zařazeno 300 vězňů, z toho 221 jich bylo propuštěno na svobodu. Aktuální recidiva je 17,2 procenta, standardní recidiva v Česku je kolem 70 procent. Jiřice jsou aktuálně jedinou českou otevřenou věznicí, ženská otevřená věznice se plánuje ve Velkých Přílepech u Prahy.