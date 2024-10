Vězni vaří obědy seniorům. Jídelna domova Bílá Opava byla zničena při povodních

„Dokonce holky z prádelny říkaly, že je mrzí, že jim nemůžou prát, jako že fakt, pomáhaly bychom rádi,“ říká odsouzená Michala, která pomáhá ve vězeňské kuchyni vařit pro seniory.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vězni v Opavě vaří pro klienty z povodněmi zničeného domova seniorů

„Nás to strašně těší, protože můžeme pomoct, my bychom chtěli pomoct i venku, ale nemůžeme, protože to nejde jen tak lehce,“ doplňuje.

Provoz kuchyně začíná od půl čtvrté ráno. Kromě obsluhy samotné věznice teď přibyly i porce pro seniory. „Bude takové rozkoukávání co a jak, musíme si udělat nějaký systém, i když ten systém už trošku máme, ale provoz to ukáže. Myslím si, že do pátku nám bude trvat, než se to vychytá,“ popisuje vedoucí stravování Ivana Vagnerová.

Podle mluvčí věznice Barbory Šumberové už vězni pomáhají seniorům zhruba týden. Odklízí tam škody po povodni. „Vědí, že máme zařízení pro vaření stravy a oslovili nás, jestli bychom byli schopni kapacitně zvládnout vařit někde mezi 150 až 180 jídly denně,“ vysvětluje Šumberová.

Před domovem seniorů Bílá Opava jsou hromady různého haraburdí, je mezi nimi i poškozené kuchyňské zařízení. „Ta pomoc je obrovská. Představte si, že vás vyplaví voda, máte na starosti 150 klientů a 100 zaměstnanců, ještě jsme taky vařili pro příspěvkovou organizaci Sirius a musíte to řešit ze dne na den,“ vypráví ředitel Michal Jiráska.

Spolupráce mezi domovem a věznicí má trvat zhruba dva měsíce. Obnova vodou poničené kuchyně ale může trvat i rok.

Audiozáznam reportáže si můžete poslechnout v úvodu článku.