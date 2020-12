Vláda podlehla lidem, kteří nechápou, že oslavy silvestra můžou oželet, říká šéf nemocnice ve Slaném

Počty nakažených v Česku opět překonávají rekordy a v některých krajích už nemocnice začínají narážet na limity svých možností. „Druhá vlna, která začala na podzim, neskončila. A to, co se dalo predikovat podle předvánočních čísel, nyní nastává dříve, než jsem se já sám domníval. Valí se to na nás ze všech stran,“ popisuje ředitel nemocnice ve Slaném Štěpán Votoček. Interview plus Praha 15:41 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Celá covidová situace včetně očkování je už více společenským než zdravotnickým fenoménem. Přestože systém PES měl daná jasná kritéria, po jejichž splnění se mělo dělat to či ono, tak se to nedělalo. Ustupovalo se společenské náladě, která je velmi nepřátelská vůči všemu, co se týká covidu. Domnívám se, že se mohlo dělat více,“ tvrdí Votoček.

Podle něj se vláda po celý rok projevovala nekompetentně a vydávala protichůdná rozhodnutí: „V létě došlo k velkému zaváhání, chyběla rozhodnost a odvaha říci věci naplno. A lidé pozbyli důvěru, která je potřebná k překonání současné krize.“

Nedůvěra se posléze přelila i na zdravotníky a vědce, kteří to „schytávají“ za vládu. „Nedůvěra je tak obrovská, že člověku se nechce ani věřit, že v dnešní době je možné tak iracionální chování a názory,“ poznamenává ke komentářům, se kterými se setkává na sociálních sítích nemocnice.

Češi se podle Votočka chovají laxně až lehkomyslně, když nedodržují doporučené rozestupy nebo nesprávně používají ochranné pomůcky. „Lidé nepochopili, že silvestrovskou oslavu mohou oželet, a vláda tomu podlehla, když vyhlásila, že se v domácnostech mohou scházet v neomezeném počtu,“ dodává.

(Ne)odkladná péče?

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nemocnicím nařídil odložit péči, která není urgentní. Podle Votočka je ale toto nařízení spíše formální, protože k plnému obnovení plánované péče od března vlastně nikdy nedošlo.

„Akutní případy je naše zdravotnictví za všech okolností ošetřit. Ale na druhou stranu péče, kterou nazýváme odkladnou, se časem stane neodkladnou. Když bude pacient čekat půl roku na kolonoskopii, tak se může objevit už neoperovatelný nádor a podobně,“ podotýká.

Nemocnice ve Slaném nyní znovu navyšuje kapacity covidových oddělení na úroveň z podzimního vrcholu epidemie, které jsou teď už z poloviny obsazené. Velkým problémem je ovšem zajištění personálu, řada lékařů a sester je totiž v karanténě.

„Momentálně řešíme problém v nemocniční kuchyni, kde onemocněl personál, a sháníme náhradní kuchaře, abychom mohli vařit pacientům. Na podzim jsme asi na týden museli zavřít novorozenecké oddělení, což bylo asi nejhorší ohnisko, jinak to jsou spíše jednotlivci,“ přibližuje Votoček.