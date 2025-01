Vládní voliče odrazují upatlané kompromisy. Ale ani Babiš není rozhodný vůdce, připomíná Dolejší

V novoročním projevu prezident Petr Pavel varoval před překrucováním pravdy. Řekl, že lidé často hledají politiky charakterizované rozhodností. „Úmyslně je to trochu obecné. Mám informace, že když se tvořil letošní novoroční projev, chtěl být prezident o něco konkrétnější a chtěl varovat před některými politickými stranami, které mají v programu vystoupení z NATO,“ říká v pořadu Osobnost Plus politický reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší. Osobnost Plus Praha 16:17 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nakonec se v týmu dohodli, že je přeci jenom volební rok. A nebylo by dobré, aby se prezident přikláněl na tu, či onu stranu,“ dodává k okolnostem příprav projevu novinář.

„Celý projev tedy zůstal hodně obecný. Ale asi v tom každý cítíme, že prezident Pavel byl ve volbách podporovaný současnou vládní koalicí. Z reakcí na ten projev bylo vidět, že potrefené opoziční kachny se v tom našly. Míněno Andrej Babiš a hnutí ANO, ale i Tomio Okamura a SPD,“ podotýká.

Prezident ve svém projevu zdůrazňoval, že rozhodnost musí doplňovat také uvážlivost, rozum a slušnost. Uvážlivost a slušnost podle Dolejšího hodně lidí vnímá u premiéra Petra Fialy (ODS), postrádají u něj ale právě rozhodnost.

„Nelíbí se jim na něm, že on je schopen tři dny sedět na jednání, jen aby se došlo ke kompromisu. A jak vidíme, ty upatlané pětikoaliční kompromisy jsou vlastně to, co bývalým voličům vlády nejvíc vadí,“ myslí si politický reportér.

„Ale řekl bych, že rozhodný není úplně ani Andrej Babiš,“ soudí a vysvětluje: „Babiš je chytrý, je to lišák. Uvážlivost možná nahrazuje svou intuicí. Tu měl vždycky výbornou jak v byznysu, tak v politice. On bez velkých porad intuitivně vycítí, kterým směrem se vydat, kterou firmu koupit, nebo na které voliče se zaměřit.“

Podle Dolejšího ale naopak Babišovi chybí aspekt slušnosti a chová se až hulvátsky.

Příští premiér

Z ankety mezi politology, kterou sestavil Dolejší pro Seznam Zprávy, vyplývá, že je velice nepravděpodobné, aby se Fiala znovu stal premiérem.

„Vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo zvrátit. Jednak hnutí ANO má opravdu 35 procent v průzkumech preferencí,“ vypočítává novinář a pokračuje: „A jednak si myslím, že na sebe Andrej Babiš na poslední chvíli nabalí i příznivce menších opozičních stran. Myslím, že jeho rétorika je chytrá. Říká jim: ‚Pozor, neudělejte chybu jako minule před čtyřmi lety, ať vaše hlasy opět nepropadnou. Volte nás, my jsme jistota.‘“

„Andrej Babiš má tedy kde brát. Má opravdu velký potenciál, aniž by odradil své tvrdé voličské jádro, které tvoří hlavně důchodci a ženy třeba 60 plus. To vyplývá z průzkumů. Naopak vláda má velké problémy udržet si své stávající voliče. Takže vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se udržela u moci,“ popisuje.

Pro to, aby se vládní čtyřkoalice udržela ve Strakově akademii i po volbách, podle něj existují tři podmínky.

„Musela by rychle začít růst ekonomika – na to to nevypadá. A to tak, aby lidé pocítili, že se mají opravdu výrazně líp, že si za své platy reálně koupí víc zboží. Za druhé by musely opět propadnout hlasy menších stran. Na to to taky nevypadá. Buď se tam dostanou, nebo je vysaje Andrej Babiš. A vládě by se muselo také povést varování před Andrejem Babišem, tedy strašení slovenskou nebo maďarskou cesta,“ uzavírá politický reportér Václav Dolejší.

Která závaží táhnou Petra Fialu a koalici Spolu dolů? Jak dopadly záměry Miroslava Kalouska s vlastní stranou? Kdo šíří v Česku negativní nálady? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiozáznamu výše.