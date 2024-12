Šídlo: Blbá nálada zastiňuje reálný stav země. A ten je lepší, než si často myslí i vládní voliči

Se svým projevem v prosinci vystoupil předseda vlády, před ním předseda Senátu a také bývalý prezident. Novoroční projev úřadujícího prezidenta Petra Pavla teprve zazní. „Je to tradice, která se nám záhadným způsobem rozrůstá,“ říká v Interview Plus o bilančních projevech politiků komentátor portálu Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Zajímá ho ale především novoroční projev prezidenta, a to proto, že v příštím volebním roce může sehrát významnou roli. Interview Plus Praha 17:33 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Šídlo | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Sledoval všechny projevy a mezi nimi ho překvapila hlavně vysoká sledovanost vystoupení předsedy vlády Petra Fialy (ODS). „Koukalo se asi dva miliony Čechů, jestli to říkám správně, což je opravdu hodně. Takže to lidi asi zajímá,“ myslí si.

Přibývající počet novoročních projevů ale kritizuje. „Mě osobně tenhle zvyk neodpočinout si od politiky ani na Vánoce, případně na Nový rok přijde zvláštní,“ říká Šídlo.

„Je to trochu tradice, kterou si pamatuji ještě je z dob Gustáva Husáka. Ale je to tradice, která se nám nějakým záhadným způsobem rozrůstá, protože ano, projev hlavy státu, ať už na Nový rok nebo na Vánoce, je něco, na co jsme byli zvyklí. Ale proč pociťují potřebu mluvit k národu i další vysocí ústavní činitelé?“ ptá se.

Nejdůležitější je podle komentátora jednoznačně projev prezidenta, který můžeme čekat až na Nový rok. „Rok 2025 bude první, když bude prezident hrát nějakou složitější a významnou roli,“ vysvětluje svůj zájem.

„Zatím to bylo zvolení, pak taková běžná údržba, běžný provoz. Ale příští rok vzhledem k tomu, že bude jmenovat předsedu vlády po volbách, tam může hrát dost důležitou roli. Tak jsem zvědav na to, v jaké formě, s jakým plánem a s jakým poselstvím vstupuje do nového roku.“

Co čekat od prezidenta?

Prezident Pavel by podle Šídla neměl ve svém projevu reagovat na předchozí řečníky, má svůj autonomní mandát a postavení.

„Je možné, že v projevu bude uvažovat i o tom, že příští rok se jeho role může velmi významně změnit, protože on první dva roky přes nějaké řekněme drobné, spíš provozní zádrhele žil s vládou ve velmi idylickém souladu,“ navazuje Šídlo na své předchozí myšlenky.

Možná se Pavel pokusí i o nastolení spojovací role, která tu v posledních desítkách let u prezidenta spíše chyběla, naznačuje komentátor. „Jisté je, že tenhle apel případně nepřežije druhý leden, protože kampaň to smete,“ uznává.

V novoročním projevu se pak Pavel velmi pravděpodobně zmíní i o povodních. „Byl bych překvapen, kdyby to neudělal, nezmínil a nepřinesl vzkaz těm, kteří tím byli zasaženi, těm za prvé. A za druhé těm, kteří pomáhali a řídili to,“ říká komentátor.

On sám si všímá toho, že v Česku panuje posledních několik let takzvaně blbá nálada. „Myslím, že tento pocit tak trochu zastiňuje reálný stav země. A ten je lepší, než si často myslí i voliči této vlády. A je to problém vlády, že je o tom nedokázala přesvědčit,“ dodává Šídlo.

Je potřeba se obávat o svobodu slova, jak věří bývalý prezident Miloš Zeman? Co čekat od volebního roku 2025? Chybí české politice pozitivní přístup? A jak vidí Jindřich Šídlo stav českého fotbalu? Poslechněte si celé Interview Plus na začátku článku.