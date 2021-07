Vojtěch: Preventivní testy zdarma od září plánujeme ukončit. Jsou využívány pro zábavu a cestování

Ministerstvo zdravotnictví od září plánuje změny v úhradě preventivních testů na koronavirus. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) Radiožurnálu řekl, že zdarma pro lidi zůstanou jen ty po indikaci lékařem nebo hygienou. Vláda v pondělí zároveň rozhodla, že se od poloviny července zkrátí rozestup mezi první a druhou dávkou očkování na 21 dní pro registrované, kteří zatím nemají termín. Praha 16:54 12. 7. 2021 (Aktualizováno: 17:32 12. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testy jsou nyní pro lidi zdarma 6krát v měsíci - čtyřikrát antigenní metodou a dvakrát PCR. V srpnu to tak podle Vojtěcha ještě zůstane | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Něco jiného je zkrátka indikované testy lékařem, to je jasné, ale tyto testy, které jsou využívány testy pro zábavu a cestování, tady si myslíme, že to na místě není a od toho 1.9. plánujeme, že by se ta úhrada zrušila," vysvětlil Vojtěch Radiožurnálu.

Testy jsou nyní pro lidi zdarma šestkrát v měsíci - čtyřikrát antigenní metodou a dvakrát PCR. V srpnu to tak podle Vojtěcha ještě zůstane. Změnu od září zdůvodňuje tím, že testy představují vysoké náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění.

„To už bude doba, kdy skutečně každý, kdo se chtěl nechat naočkovat, se naočkovat mohl. Je jasné, že ty preventivní testy byla alternativa k očkování, byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou to výrazné náklady a jsou to testy, které jsou ve vztahu k cestování. Nemyslím si, že je dlouhodobě udržitelné, abychom takovéto testy hradili z veřejného zdravotního pojištění," dodal ministr.

Pro Radiožurnál poradce ministra a člen správní rady pro VZP David Švehlík uvedl, že se jedná řádově o stovky milionů korun měsíčně, které stát pojišťovnám proplácí.

Motivace k očkování

„Stát v současné době hradí čtyři antigenní testy a dva PCR testy měsíčně, panuje ovšem předpoklad, že se to brzy změní a stát již testování hradit nebude. Očkování je obrovská výhoda, lidé nemusí chodit na testování,“ uvedl dříve premiér Babiš v souvislosti s otevřením dvou očkovacích center v Praze, kde se lidé nemusí registrovat.

„Doufejme, že se od prvního září vrátí do škol naše děti, a že budeme fungovat normálně. Jediné řešení covidu-19 je očkování, žádné jiné řešení neexistuje,“ dodal.

Vojtěch později na pondělní tiskové konferenci také obhajoval časový limit jednoho antigenního testu za 7 dní, ačkoliv výsledek testu platí jen tři dny. Podle ministra by prokázání bezinfekčnosti v kombinaci s PCR testy neměl být pro lidi problém, protože současné nastavení hrazených testů pokrývá 26 dní z měsíce.

Zdůraznil zároveň, že s přibývajícím počtem naočkovaných se uvolňují kapacity testovacích míst. Nejbezpečnější cestou je ale očkování, zopakoval Vojtěch.

Vláda v pondělí zároveň rozhodla o povinnosti pořadatelů ohlásit krajské hygienické stanici akce nad tisíc lidí. Pro akce konané do 22. července je povinnost bezodkladná, pro pozdější budou muset organizátoři záměr hlásit nejpozději pět dní předem, uvedla ČTK.

Nově se také od 15. července zkrátí doba mezi první a druhou dávkou očkování ze stávajících 34 na 21 dní. Týká se to však jen vakcíny Pfizer/BioNTech a těch, kteří se zaregistrovali, ale zatím nemají termín očkování.