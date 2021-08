Na náměstí v Průhonicích se objevily křížky. Babiš zde má v rámci volební kampaně rozdávat zmrzlinu

Na náměstí v Průhonicích u Prahy, kde bude v sobotu v rámci volební kampaně rozdávat zmrzlinu Andrej Babiš (ANO), se ráno objevily křížky. K akci se přihlásil spolek Milion chvilek pro demokracii, který je nastříkal i na jaře na Staroměstském náměstí. Křížky se snažili odstranit dobrovolní hasiči, starosta obce Bohumil Řehák (Nezávislí pro budoucnost Průhonic, Hole a Rozkoše) ale serveru iROZHLAS.cz sdělil, že pokusy zastavil. Průhonice u Prahy 9:32 7. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Křížky se na náměstí v Průhonicích objevily v sobotu ráno | Foto: Webkamera obce Průhonice u Prahy

Podle fotografií z místa se hasiči snažili kresby odstranit pomocí silného proudu vody, ten ale vyhazoval štěrk kolem dlažby.

Sbor místních dobrovolných hasičů podle starosty obce na místo zavolala policie. „Zkusili to, ale já jsem to zastavil, protože bychom to zničili. To nejde takhle rychle,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Řehák.

Osud namalovaných křížků, které mají připomínat oběti koronavirové pandemie, zatím není jasný, zřejmě ale zůstanou na dlažbě i na akci k předvolební kampani premiéra Andreje Babiše, kdy bude na náměstí rozdávat zmrzlinu. „Jsou dvě možnosti – buď se to nějakým způsobem odstraní, nevím jakým, nebo to prostě časem vybledne samo,“ podotkl k dalším pokusům o odstraněná nákresům starosta.

K manifestaci se přihlásil spolek Milion chvilek pro demokracii, který podobnou akci uskutečnil již na jaře na Staroměstském náměstí. Tehdy měl každý křížek symbolizovat jednu oběť pandemie koronaviru.

„Dnes od 10.00 se ‚zmrzlinář‘ Andrej Babiš chystá v Průhonicích točit vanilkovou a čokoládovou. Asi by chtěl, abychom tak všichni zapomněli, jak jeho selhání v době pandemie zavinila smrt tisíců lidí,“ napsal spolek na svůj twitterový účet.

